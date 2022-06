Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 4 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: OGGI ITALIA GERMANIA

Oggi, sabato 4 giugno 2022, finalmente debutta l’Italia e questo evento attirerà ancora di più la nostra attenzione sui risultati Nations League della prima giornata della fase a gironi, che si completa oggi con le prime partite anche di quei gruppi che ancorano sono scesi in campo, come appunto quello dell’Italia nella massima categoria. Ormai ci siamo tuffati da qualche giorno in questo avvio della nuova edizione di questa competizione per Nazionali giunta alla sua terza edizione. La squadra campione in carica è la Francia, che ha vinto a San Siro nello scorso ottobre la finale contro la Spagna, mentre l’Italia fa oggi il proprio debutto inseguendo magari la qualificazione per la Final Four come l’anno scorso, anche perché la Nations League per noi diventa l’appuntamento centrale dell’anno, a causa della mancata qualificazione ai Mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA/ Quote, gli eroi di Wembley (Nations League)

Il programma sarà molto fitto fino a martedì 14 giugno, ci saranno partite ogni giorno perché sono in programma ben quattro delle sei giornate della fase a gironi che poi sarà terminata a settembre per dare in seguito spazio naturalmente ai Mondiali, slittati a fine autunno. In primo piano naturalmente c’è la Lega A, per la quale oggi scenderanno in campo le quattro squadre del nostro girone 3: già alle ore 18.00 avremo Ungheria Inghilterra, partita che naturalmente ci riguarda molto da vicino, anche se il culmine sarà naturalmente alle ore 20.45, quando a Bologna avrà inizio la partita più classica ed affascinante di tutte in Europa, cioè naturalmente Italia Germania.

Probabili formazioni Montenegro Romania/ Quote: le mosse dei mister

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però oggi sarà davvero interessante, ad esempio per quanto riguarda la Lega B avremo ben tre partite in programma in due differenti gruppi. Parliamo innanzitutto del girone 1, che alle ore 15.00 ci proporrà Armenia Irlanda (rinviata invece la partita dell’Ucraina in questo stesso raggruppamento), mentre il girone 3 della seconda categoria della Uefa Nations League 2022-2023 ci proporrà oggi ben due appuntamenti, cioè alle ore 18.00 Finlandia Bosnia e poi in prima serata alle ore 20.45 Montenegro Romania.

Probabili formazioni Ungheria Inghilterra/ Quote, entrambi giocano con il 3-4-2-1?

Procedendo allora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno infine anche due partite per la Lega C: in particolare, sarà protagonista il girone 1, nel quale avremo alle ore 18.00 Lituania Lussemburgo e alle ore 20.45 Turchia Far Oer, curioso incrocio tra due realtà molto diverse, ma nella stessa Lega. Nessuna partita infine ci sarà oggi per la Lega D, ma ce ne faremo una ragione pensando che questa sarà la sera di Italia Germania…

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 3

ore 18.00 Ungheria Inghilterra

ore 20.45 Italia Germania

LEGA B

GIRONE 1

ore 15.00 Armenia Irlanda

GIRONE 3

ore 18.00 Finlandia Bosnia

ore 20.45 Montenegro Romania

LEGA C

GIRONE 1

ore 18.00 Lituania Lussemburgo

ore 20.45 Turchia Far Oer











© RIPRODUZIONE RISERVATA