Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Pellegrini e Quadrella, 28 luglio

I risultati di nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 che ci terranno compagnia mercoledì 28 luglio sono particolarmente importanti per l’Italia, perché potrebbero portare enormi soddisfazioni. Come sempre la sessione mattutina, in piena notte da noi, è dedicata alle finali: stavolta però ad aprire saranno le semifinali dei 100 stile maschili (ore 3:30) con Thomas Ceccon che, autore di una straordinaria batteria, cercherà l’ingresso in finale insieme ad Alessandro Miressi, provando anche a bissare quanto fatto nella 4×100 che ci ha regalato una splendida medaglia d’argento.

Alle 3:41 poi tutti pronti a scrivere la storia: avremo infatti la finale dei 200 stile e per la quinta Olimpiade consecutiva Federica Pellegrini sarà ai blocchi di partenza, un record timbrato solo dal leggendario Michael Phelps. La medaglia non è scontata e nemmeno troppo semplice, ma Federica ci ha abituate ad imprese straordinarie; servirà anche a Simona Quadarella per salire sul podio nella finale dei 1500 stile (ore 4:54), qui Katie Ledecky sembra irraggiungibile ma il podio è assolutamente alla portata della romana. Si proseguirà poi, alle ore 5:26 per chiudere la mattina, con la finale della 4×200 maschile.

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI ITALIANI

I risultati di nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci introdurranno poi alla sessione serale, almeno considerando gli orari giapponesi: qui da noi saranno le ore 12:00 quando scatteranno le batterie dei 100 metri femminili seguite da quelle dei 200 dorso (uomini e donne) e poi ancora dei 200 misti maschili, ma prima avremo i 200 rana femminili (sulla carta ai blocchi di partenza dovrebbe esserci Benedetta Pilato) e poi si andrà a chiudere con le due batterie della 4×200 stile femminile. Federica Pellegrini potrebbe esserci, ma bisognerà vedere come sarà andata la finale dei 200: la veneziana in passato ha sempre onorato l’appuntamento, anche se potrebbe saltare la qualificazione sperando poi di poter tornare in vasca. La sensazione è che oggi possa essere la grande giornata di Katie Ledecky: la fenomenale statunitense insegue due medaglie (200 e 1500 stile come abbiamo visto) e almeno una dovrebbe essere d’oro, a parziale riscatto dei 400 nei quali Ariarne Titmus l’ha battuta. Vedremo comunque, perché anche l’Italia ha ottime argomentazioni da mettere in vasca per i risultati di nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020, e dunque potrebbe aumentare il suo numero di medaglie…

