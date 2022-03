Risultati playoff qualificazioni mondiali/ Diretta gol live score semifinali

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI: ITALIA MACEDONIA DEL NORD

Grandi protagonisti stasera saranno naturalmente i risultati playoff qualificazioni mondiali, perché oggi giovedì 24 marzo 2022 è il giorno delle semifinali, cioè del primo turno in partita secca della seconda fase della zona europea delle qualificazioni per i Mondiali Qatar 2022, che sono degli spareggi con il compito di designare le ultime tre Nazionali europee che potranno partecipare alla rassegna iridata, che si giocherà in Qatar per la prima volta in autunno, con finale poco prima di Natale.

Purtroppo questi playoff delle qualificazioni mondiali ci interessano molto da vicino, perché l’Italia è arrivata seconda dietro la Svizzera nel suo girone e di conseguenza rivive i fantasmi di quattro anni fa. Le 12 squadre partecipanti (almeno in teoria, poi vedremo meglio tutte le novità per causa di forza maggiore) sono state divise in tre quadrangolari: nel nostro, oggi alle ore 20.45 si giocano le semifinali Italia Macedonia del Nord a Palermo e Portogallo Turchia a Porto, le due squadre vincitrici si affronteranno poi in finale martedì 29 marzo, con fattore campo che sarà favorevole alla vincente di Portogallo Turchia – dunque, se ci saremo dovremo in ogni caso giocare in trasferta l’ultima sfida.

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI: TUTTE LE PARTITE

Per il resto, dobbiamo notare che la guerra causata dall’invasione russa dell’Ucraina ha purtroppo notevoli conseguenza anche sul calendario delle partite per i risultati dei playoff delle qualificazioni mondiali, perché sia la Russia sia l’Ucraina erano tra le 12 Nazionali coinvolte negli spareggi. La Russia è stata esclusa e salta così la sua semifinale: vittoria a tavolino della Polonia che si ritrova così già in finale, dove martedì prossimo affronterà la vincente dell’altra semifinale del loro quadrangolare, cioè Svezia Repubblica Ceca che si giocherà naturalmente alle ore 20.45 di questa sera alla Friends Arena di Solna.

Infine, l’Ucraina ha ottenuto un sacrosanto rinvio a giugno della sua semifinale contro la Scozia, ma si giocherà comunque questa sera alle ore 20.45 presso il Cardiff City Stadium naturalmente di Cardiff l’altra semifinale del loro quadrangolare, cioè Galles Austria. La vincente di questa partita dovrà poi naturalmente aspettare giugno, quando (si spera) potrà essere disputata la semifinale con l’Ucraina e nei giorni successivi anche la finale. La vicenda ci ricorda che naturalmente il calcio non è così importante, però dal punto di vista strettamente sportivo l’Italia deve evitare a ogni costo la seconda mancata partecipazione consecutiva…

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI, SEMIFINALI

Ore 20.45

Galles Austria

Italia Macedonia del Nord

Portogallo Turchia

Svezia Repubblica Ceca











