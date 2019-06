Risultati Playoff Serie C/ 2^ Fase nazionale, diretta gol live score (ritorno)

Siamo giunti, oggi domenica 2 giugno, alle gare di ritorno per la 2^ fase nazionale dei play off di Serie C. In quattro si giocheranno poi nelle due finali l’accesso al campionato cadetto. Al momento l’unica formazione che sembra aver ipotecato l’accesso al turno successivo nella gara d’andata è il Piacenza, che ha battuto 0-2 l’Imolese e che ora dovrebbe perdere con 3 gol di scarto in casa per essere eliminata. Favorito anche il Pisa che ha sbancato Arezzo, ora agli amaranto nel derby toscano di ritorno serviranno 2 gol di scarto per qualificarsi. Più equilibrio in Trapani-Catania e Triestina-Feralpisalò. Nel derby siciliano i granata hanno sprecato due gol di vantaggio nel match d’andata, ma basterà loro non perdere contro gli etnei al Provinciale di Erice per accedere alla finale. Anche la Triestina poteva vincere in casa della Feralpisalò, ma ha sprecato un calcio di rigore ed ora dovrà mantenere imbattuto il terreno dello stadio Nereo Rocco per poi giocarsi la finalissima. Segnaliamo che anche per il turno di ritorno, tutte le partite avranno inizio alle ore 20,30.

RISULTATI PLAY OFF SERIE C: LA FORMULA

Si giocheranno dunque le quattro sfide di ritorno di questi play off di Serie C per quanto riguarda le semifinali. Le quattro squadre promosse giocheranno due finali che stabiliranno le due formazioni promosse in Serie B. Da ricordare che in caso di parità punteggio al termine di entrambe le partite, varrà la migliore differenza reti come criterio distintivo. Nel caso in cui avvenga una nuova situazione di parità varrà il concetto di testa di serie. Ricordiamo che in questa parte sono considerate squadre “testa di serie” i club meglio piazzati nella regular season, dunque le tre seconde classificate, Piacenza, Triestina e Trapani, nei gironi A, B e C nella regular season, ed il Pisa che, sorteggiato con l’Arezzo, vanta un miglior piazzamento rispetto agli amaranto. Dunque la squadra meglio piazzata in classifica anche a parità di gol segnati passerà il turno, la squadra col peggior piazzamento dovrà per forza sopravanzare l’avversaria di un gol tra andata e ritorno.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C

Ore 20.30 Pisa-Arezzo (and. 3-2)

Ore 20.30 Piacenza-Imolese (and. 2-0)

Ore 20.30 Trapani-Catania (and. 2-2)

Ore 20.30 Triestina-Feralpisalò (and. 1-1)





© RIPRODUZIONE RISERVATA