Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 11^ giornata (15-16 ottobre)

RISULTATI PREMIER LEAGUE: ECCO LIVERPOOL CITY!

Nei risultati di Premier League per la 11^ giornata bisogna prestare particolare attenzione a domenica 16 ottobre: qui infatti spiccano due grandi partite, certamente Liverpool Manchester City (ore 17:30) ma anche Manchester United Newcastle (ore 15:00) perché a Old Trafford si gioca una classica che negli anni Novanta e primi Duemila significava sfida per il titolo di campione d’Inghilterra, prima che i Magpies andassero in crisi. Ora, acquisiti dal fondo Pif, giocano bene e divertono: sesti in classifica, con un punto da recuperare ai Red Devils (ma anche una partita in più) e naturalmente sognano il grande ritorno nelle coppe europee, come tappa intermedia del percorso.

Liverpool Manchester City si presenterebbe da sola, se non che la partita che è stata uno spot per il calcio nelle ultime stagioni ci parla dei Reds che, sconfitti dall’Arsenal la scorsa settimana, sono scivolati a 13 punti dai grandi rivali che non sono nemmeno primi in classifica. Jurgen Klopp, visibilmente provato dopo il ko dell’Emirates, sta vivendo un momento complicatissimo: nel 2021 aveva rimontato fino al quarto posto, adesso le cose potrebbero non essere così semplici anche perché, analizzando bene i risultati di Premier League, bisogna dire che la concorrenza è in qualche modo aumentata.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo detto, nel presentare i risultati di Premier League per la 11^ giornata, che non è il Manchester City a essere primo in classifica: il primato spetta all’Arsenal, che continua il suo straordinario percorso e forse può davvero tornare a giocare quella Champions League che manca ormai da troppe stagioni, ma soprattutto potrebbe rimettere in bacheca un titolo nazionale che non viene vinto dall’epoca degli Invincibili – sembra assurdo dirlo visto che sono passati 18 anni, ma è così. Ha fatto bene la società a puntare su Mikel Arteta nonostante le difficoltà iniziali: anche grazie all’aiuto dei nuovi acquisti l’Arsenal sta davvero volando.

Certo la pressione del Manchester City rimane fortissima, e poi non bisogna dimenticarsi della crescita del Manchester United e soprattutto della presenza di Tottenham e Chelsea: a proposito, Antonio Conte sfida Frank Lampard in un’interessante match del sabato pomeriggio contro l’Everton (ore 18:30) mentre i Blues che hanno sbancato San Siro in Champions League saranno in campo al Villa Park di Birmingham, e dunque incroceranno l’Aston Villa di Steven Gerrard che è stato fiero rivale come centrocampista. Non vediamo l’ora di vivere un’altra grande giornata dedicata ai risultati di Premier League…

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 11^ GIORNATA

SABATO 15 OTTOBRE

Ore 13:30 Leicester Crystal Palace

Ore 16:00 Fulham Bournemouth

Ore 16:00 Wolverhampton Nottingham Forest

Ore 18:30 Tottenham Everton

DOMENICA 16 OTTOBRE

ore 15:00 Aston Villa Chelsea

ore 15:00 Leeds Arsenal

ore 15:00 Manchester United Newcastle

ore 15:00 Southampton West Ham

ore 17:30 Liverpool Manchester City

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 24

Manchester City 23

Tottenham 20

Chelsea 16

Manchester United 15

Newcastle, Brighton 14

Bournemouth 12

Fulham 11

Liverpool, Brentford, Everton, West Ham 10

Leeds, Crystal Palace, Aston Villa 9

Southampton 7

Wolverhampton 6

Nottingham Forest 5

Leicester 4











