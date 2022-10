Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 12^ giornata (18-19 ottobre)

RISULTATI PREMIER LEAGUE: C’È MANCHESTER UNITED TOTTENHAM!

Nuovo appuntamento con i risultati di Premier League: martedì 18 ottobre inizia la 12^ giornata del massimo campionato inglese, un turno che sarà inaugurato da due anticipi (Brighton Nottingham Forest e Crystal Palace Wolverhampton) e che poi concluderà giovedì 20 ottobre, ma avrà soprattutto il suo culmine in Manchester United Tottenham, che si gioca alle ore 21:15 di mercoledì 19. Questo sarebbe dovuto essere il turno di Arsenal Manchester City, ma la sfida al vertice è stata rinviata per permettere ai Gunners di recuperare il match di Europa League contro il Psv Eindhoven.

DIRETTA/ Liverpool Manchester City (risultato finale 1-0): Klopp, vittoria vitale!

Di conseguenza, se comunque non avremo una nuova capolista (anche temporanea) perché l’Arsenal ha 4 punti di vantaggio in classifica, il Manchester City che arriva dalla prima sconfitta in campionato – subita per mano del Liverpool – potrebbe essere staccato dal Tottenham di Antonio Conte, che ha operato l’aggancio al secondo posto ma che adesso va a Old Trafford a incrociare una squadra in salute, e che Erik Ten Hag dopo l’avvio molto complicato sembra aver definitivamente rivitalizzato. Vedremo poi cosa succederà sugli altri campi: nei risultati di Premier League è molto interessante anche la corsa alle coppe europee della prossima stagione, sarà un infrasettimanale tutto da vivere…

Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 11^ giornata (15-16 ottobre)

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CLASSIFICA

Tra le partite più attese in questi risultati di Premier League spicca anche Newcastle Everton: i Magpies arrivano dal pareggio di Old Trafford e si mantengono in zona Europa League, sapendo che con l’avvento del fondo Pif le cose possono migliorare rapidamente. I Toffees invece fanno sempre fatica, la rosa c’è ma al momento la classifica non la rispecchia e Frank Lampard ha la panchina sempre molto calda, perché ovviamente dalle parti di Goodison Park le ambizioni non possono mancare.

Da seguire anche il Leicester: le Foxes appaiono leggermente in ripresa ma è ancora troppo poco, ultimo posto in classifica in compagnia del Nottingham Forest e tentativo di andare almeno ad agganciare il Southampton, che mercoledì sarà impegnato sul campo del Bournemouth. Vedremo poi se il Liverpool avrà davvero svoltato con la vittoria preziosissima sul Manchester City: i Reds sono ancora in ritardo, ma potrebbero realmente risalire la corrente in classifica e intanto la prima prova, nei risultati di Premier League, sarà un’altra partita ad Anfield contro un West Ham che vola in Conference League ma fatica parecchio in campionato.

Gabriel Jesus perde i sensi in Arsenal-Liverpool/ Video, caduta dopo gomitata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 12^ GIORNATA

MARTEDÌ 18 OTTOBRE

Ore 20:30 Brighton Nottingham Forest

Ore 21:15 Crystal Palace Wolverhampton

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE

Ore 20:30 Bournemouth Southampton

Ore 20:30 Brentford Chelsea

Ore 20:30 Newcastle Everton

Ore 20:30 Liverpool West Ham

Ore 21:15 Manchester United Tottenham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 27

Manchester City, Tottenham 23

Chelsea 19

Manchester United 16

Newcastle 15

Brighton 14

Liverpool, Brentford, Bournemouth 13

Fulham 12

West Ham 11

Crystal Palace, Everton 10

Leeds, Aston Villa, Wolverhampton 9

Soputhampton 8

Leicester, Nottingham Forest 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA