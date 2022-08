Risultati Premier League e classifica/ Le partite della seconda giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: ASTON VILLA EVERTON!

Eccoci pronti a vivere le emozioni dei risultati Premier League anche nella seconda giornata del massimo campionato inglese, che ci terrà compagnia in questo weekend centrale di agosto, dal momento che in Inghilterra l’azione è già cominciata nello scorso fine-settimana, rimettendo in azione la Premier League che nella scorsa stagione ci aveva offerto il meraviglioso testa a testa fra il Manchester City e il Liverpool, vinto infine dai Citizens di Pep Guardiola con una sola lunghezza di vantaggio sui Reds di Jurgen Klopp.

La classifica di Premier League dopo la prima giornata ci direbbe che il Liverpool deve già inseguire, perché ha debuttato con un pareggio a differenza di altre big come il Chelsea, il Tottenham di Antonio Conte e lo stesso Manchester City, che invece hanno cominciato il nuovo campionato con una vittoria. Per adesso però naturalmente siamo solamente al mese di agosto, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Premier League.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Nessun anticipo al venerdì sera, i risultati Premier League per la seconda giornata del massimo campionato inglese si apriranno dunque con un sabato 13 agosto davvero molto intenso, che già alle ore 13.30 italiane (ricordiamo l’ora di fuso orario che ci divide dall’Inghilterra) si aprirà con Aston Villa Everton. La fascia come d’abitudine più ricca di incontri sarà tuttavia quella delle ore 16.00, quando potremo assistere in contemporanea ad Arsenal Leicester, Brighton Newcastle, Manchester City Bournemouth, Southampton Leeds e Wolverhampton Fulham.

Il sabato della Premier League inglese terminerà poi alle ore 18.30 con Brentford Manchester United, mentre domenica 14 agosto saranno in programma questi due posticipi: alle ore 15.00 Nottingham Forest West Ham e alle ore 17.30 il big-match Chelsea Tottenham. Infine ricordiamo che un posticipo sarà collocato anche lunedì, perché alle ore 21.00 del giorno di Ferragosto calerà il sipario sulla seconda giornata con Liverpool Crystal Palace.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, CALSSIFICA 2^ GIORNATA

Sabato 13 agosto

Ore 13.30

Aston Villa Everton

Ore 16.00

Arsenal Leicester

Brighton Newcastle

Manchester City Bournemouth

Southampton Leeds

Wolverhampton Fulham

Ore 18.30

Brentford Manchester United

Domenica 14 agosto

Ore 15.00

Nottingham Forest West Ham

Ore 17.30

Chelsea Tottenham

CLASSIFICA

Tottenham, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Bournemouth, Brighton, Leeds, Chelsea 3

Fulham, Liverpool, Leicester, Brentford 1

Manchester United, Wolverhampton, Everton, Aston Villa, West Ham, Crystal Palace, Nottingham Forest, Southampton 0











