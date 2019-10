Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live score: Mancini a Vaduz

Si torna in campo anche oggi martedi 15 ottobre 2019 per l’ultima giornata dedicata ia match e quindi ai risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020, prima ovviamente dell’ultima sosta per le nazionali prevista per il prossimo mese di novembre. Oggi dunque ci attenderanno gli ultimi match del gironi D, F, G e J e non vediamo l’ora di scoprire sei i tre punti messi in palio questa sera già saranno in grado di fissare qualche verdetto in vista della prossima manifestazione continentale. Andiamo allora subito a vedere che ci propone il programma ufficiale per questo martedì tutto dedicato ai risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ecco dunque che il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 18,00 con l’incontro del girone J tra Finlandia e Armenia, previsto a Turku. Saranno quindi previsti alle ore 20,45 gli altri incontri di questo turno, in primis l’Italia del ct Mancini, in campo al Vaduz per il girone J contro il Liechtenstein: alla stessa ora avrà luogo pure l’altra sfida del girone tra Grecia e Bosnia Erzegovina. Va poi aggiunto che alle ore 20,45 per il girone D avranno inizio Svizzera-Irlanda e Gibilterra-Georgia, mentre per il girone G assistemmo al fischio d’inizio di Israele-Lettonia. Infine per il gruppo F il calendario ci ricorda che alle ore 20,45 avranno inizio le sfide Svezia-Spagna, Romania-Norvegia e Far Oer-Malta.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: CI SONO GLI AZZURRI

Protagonisti in questa ultima giornata della sosta di ottobre per i risultati delle Qualificazioni agli Europei 2020 saranno gli azzurro del ct Roberto Mancini. Come abbiamo visto l’Italia oggi alle ore 20,45 sarà impegnata nella trasferta contro il Liechtenstein a Vaduz, match che non pare preoccupare minimamente i nostri beniamini. Oltre al valore relativo dell’avversario, che torna a giocare in casa dopo il pari con l’Armenia, pesa certo la posizione stessa dell’Italia, leader indiscussa del girone J e già qualificata alla prossima edizione della manifestazione continentale. Con la vittoria per 2-0 ottenuta contro la Grecia, i ragazzi di Mancini infatti hanno staccato con largo anticipo il pass per Euro 2020 e tornando dunque in campo senza avere più molti altri obbiettivi, se non quello di chiudere questo torneo a pieni punti. Per ora l’Italia vanta il record di 7 successi su 7 e 21 punti in classifica: sarebbe in effetti un vero peccato sporcare questo dasti. Chissà che dirà il campo questa sera.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

GIRONE D

Ore 20,45 Svizzera-Irlanda

Ore 20,45 Gibilterra-Georgia

CLASSIFICA: Irlanda Danimarca 12, Svizzera 8, Georgia 5, Gibilterra 0

GIRONE F

Ore 20,45 Svezia-Spagna

Ore 20,45 Romania-Norvegia

Ore 20,45 Far Oer-Malta

CLASSIFICA: Spagna 19, Svezia 14, Romania 13, Norvegia 10, Malta 3, Far Ore 0

GIRONE G

Ore 20,45 Israele-Lettonia

CLASSIFICA: Polonia 16, Austria 13, Macedonia del nord Slovenia 11, Israele 8, Lettonia 0

GIRONE J

Ore 18,00 Finlandia-Armenia

Ore 20,45 Liechtenstein-Italia

Ore 20,45 Grecia-Bosnia Erzegovina

CLASSIFICA: Italia 21, Finlandia 12, Armenia Bosnia Erzegovina 10, Grecia 5, Liechtenstein 2





