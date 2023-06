Risultati qualificazioni europeo 2024, le classifiche/ Diretta gol live: Pohjanpalo gol! (16 giugno 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della gara tra Finlandia e Slovenia, direttamente dallo stadio di Helsinki. Fischio iniziale di Cuadra, arbitro spagnolo. Vantaggio Finlandia con la rete di Pohjanpalo. Il giocatore del Venezia continua il suo momento di forma smagliante con la rete numero 20 della sua stagione, di cui ben 19 con la maglia del Venezia. Il vice capocannoniere della Serie B, approfitta di una conclusione di Pukki per rimettere in porta il pallone finitogli sui piedi. Finlandia che si porta sopra dopo meno di 15 minuti.

Sesko è uno dei più attivi di oggi, con un pallone raccolto in area piccola ma senza riuscire a trovare la traiettoria corretta. Ancora Sesko poco minuti dopo, soltanto 120 secondi di distanza, che calcia bene verso la porta finlandese ma trova un difensore che in scivolata compie un’ottima deviazione. Zajc si smarca bene sulla trequarti e può calciare liberamente verso la porta ma il suo tiro finisce alto, di molto, sopra la traversa. Stajanovic calcia da fuori ma trova un super Hradecki che respoinge. Fine primo tempo dopo 45 minuti di gioco con la Finlandia sopra, dopo 13′, con la rete di Pohjanpalo che certifica il suo super momento. (Marco Genduso)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: PARTITE AL VIA!

Finlandia Slovenia sta per cominciare, dunque possiamo dare il via ai risultati delle qualificazioni Europei 2024 per questo venerdì. Al momento abbiamo alcune nazionali a punteggio pieno, e le abbiamo citate: tra queste spiccano sicuramente Francia e Inghilterra, la cui qualificazione forse non era in discussione ma che devono farsi perdonare una Nations League al ribasso – i tre leoni sono addirittura retrocessi in Lega B – e che in questo percorso sono invece partite a spron battuto, i Bleus battendo 4-0 l’Olanda per poi ripetersi in Irlanda e l’Inghilterra, purtroppo, vincendo a Napoli contro l’Italia e facendo 2-0 a Wembley contro l’Ucraina.

Abbiamo già detto della Slovenia, mentre nel gruppo I ha vinto due partite la Svizzera: una in casa contro Israele, l’altra dominando in Bielorussia con un netto 5-0. Qui a punteggio pieno c’è anche la Romania, grazie al 2-1 sulla Bielorussia e il successo contro Andorra; lunedì prossimo a Lucerna ci sarà la prima sfida diretta tra le due nazionali, che potrebbero qualificarsi a braccetto alla fase finale. Nel gruppo D invece Croazia e Galles hanno pareggiato a Spalato, quindi sono prime in classifica con 4 punti; segue al momento la Turchia, e tra queste tre potrebbe essere una bella competizione per i due posti utili. Adesso a noi non resta che metterci comodi e valutare l’esito dei campi: per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI FRANCIA E INGHILTERRA!

Si torna a parlare di risultati qualificazioni agli Europei 2024: il primo appuntamento è venerdì 16 giugno, quando si aprirà la terza giornata di questo percorso che dovrà definire le squadre che, appunto, parteciperanno alla fase finale di un torneo che ha nell’Italia la nazionale campione in carica. Diciamo subito che in questa tornata di inizio estate (o, tecnicamente, fine primavera) non vedremo gli azzurri, che come noto stanno disputando la Final Four di Nations League; in questo venerdì avremo però la bellezza di 12 partite, che ora proveremo a presentare.

Diciamo subito che una sarà l’antipasto, perché alle ore 18:00 si gioca Finlandia Slovenia per il gruppo H; alle ore 20:45 tutte le altre gare che sono valide per i gruppi B, C, D, appunto H e I. Nel girone dell’Italia avremo Malta Inghilterra e Macedonia del Nord Ucraina, poi attenzione a Gibilterra Francia con un’altra big impegnata questa sera, e una situazione che in particolar modo nel gruppo H è ingarbugliata. Vedremo cosa succederà con i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024, la strada per la fase finale della competizione è ancora lunga ma già molto importante in questo preciso momento.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 tornano allora a farci compagnia dopo quasi tre mesi: il percorso si era aperto alla fine di marzo e ci sta già raccontando qualcosa di interessante, per esempio nel gruppo C l’Italia ha perso in casa contro l’Inghilterra e dopo la Nations League potrebbe vedersi costretta a inseguire la qualificazione, perché avversarie come Ucraina e Macedonia del Nord (che porta con sé ricordi pessimi) non vanno prese sotto gamba, soprattutto in un periodo storico nel quale stiamo provando a rifondare e riacquisire certezze perdute.

Naviga invece molto bene la Francia, che all’esordio nelle qualificazioni agli Europei 2024 aveva demolito l’Olanda e poi ha vinto anche in Irlanda, confermandosi a punteggio pieno; allo stesso modo la Slovenia, ma alle spalle dei balcanici ci sono ben quattro nazionali con una vittoria e tra queste il sorprendente Kazakhstan, autore a marzo di una clamorosa rimonta contro la Danimarca. Sarà molto interessante assistere alle partite che formano il quadro dei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024, tra qualche ora arriverà il momento di cedere la parola ai vari campi e scopriremo anche in che modo cambieranno le classifiche di questi gironi, il cui esito è legato anche a quello della prossima Nations League.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: 3^ GIORNATA

GRUPPO B

Ore 20:45 Gibilterra Francia

Ore 20:45 Grecia Irlanda

CLASSIFICA: Francia 6, Grecia 3, Olanda 3, Irlanda 0, Gibilterra 0

GRUPPO C

Ore 20:45 Macedonia del Nord Ucraina

Ore 20:45 Malta Inghilterra

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Macedonia del Nord 3, Italia 3, Ucraina 0, Malta 0

GRUPPO D

Ore 20:45 Galles Armenia

Ore 20:45 Lettonia Turchia

CLASSIFICA: Croazia 4, Galles 4, Turchia 3, Armenia 0, Lettonia 0

GRUPPO H

Ore 18:00 Finlandia Slovenia 1-0 (13′ Pohjanpalo)

Ore 20:45 Danimarca Irlanda del Nord

Ore 20:45 San Marino Kazakhstan

CLASSIFICA: Slovenia 6, Finlandia 6, Danimarca 3, Kazakhstan 3, Irlanda del Nord 3, San Marino 0

GRUPPO I

Ore 20:45 Andorra Svizzera

Ore 20:45 Bielorussia Israele

Ore 20:45 Kosovo Romania

CLASSIFICA: Svizzera 6, Romania 6, Kosovo 2, Andorra 1, Israele 1, Bielorussia 0











