RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Delusione Norvegia, diretta gol live (20 giugno)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: TERMINA IL QUARTO TURNO!

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 concludono, martedì 20 giugno, il loro percorso di questa quarta giornata: finalmente, possiamo dire, si va in vacanza al termine di queste 11 partite che iniziano alle ore 20:45, questa volta orario unico. Coinvolti questa sera i gironi A, E, F, G e J; solo l’ultimo di questi comprende sei nazionali e spicca qui Islanda Portogallo, partita con cui la nazionale lusitana potrebbe confermarsi a punteggio pieno e fare un altro passo di avvicinamento alla qualificazione alla fase finale, che non era certamente scontata ma comunque abbordabile per la composizione del gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA PORTOGALLO/ Quote, i tre volti noti (Qualificazioni Euro 2024, 20 giugno 2023)

Le varie classifiche di questi gironi, aspettando i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024, sono ancora in evoluzione; ovviamente il fatto che parecchi raggruppamenti siano formati da cinque nazionali contribuisce a dare imprevedibilità perché ci sono squadre che al momento hanno giocato meno di altre, dunque lo scenario andrà valutato anche più avanti. Per il momento aspettiamo che si torni a giocare per i risultati delle qualificazioni Europei 2024, e facciamo anche qualche rapida analisi circa i temi principali della serata.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO/ Quote, Romelu Lukaku sarà ancora decisivo? (20 giugno 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Il quadro del martedì sera per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024 è abbastanza interessante. Abbiamo citato il gruppo J, comandato dal Portogallo: come detto questa sera i lusitani, campioni nel 2016, possono andare in fuga ma una bella occasione ce l’ha anche la Slovacchia, ospite di un Liechtenstein che ha 0 punti e 0 gol segnati (13 quelli subiti), dunque si potrebbe generare uno scenario magari anche con la Slovacchia a +5 sulla terza, che sarebbe Lussemburgo in caso quest’ultima dovesse pareggiare contro una Bosnia che non riesce a tornare sui livelli di qualche anno fa. Interessante anche il gruppo G, dove la Serbia ha finora sempre vinto; i balcanici hanno giocato appena due partite, così come l’Ungheria che è seconda in classifica – insieme al Montenegro, che ha una gara in più.

Diretta Islanda Portogallo/ Streaming video tv: facile per CR7? (qualificazioni europee, 20 giugno 2023)

Qui, sicuramente fuori dai giochi Lituania e Bulgaria, ma per il resto sarà davvero una bella corsa per vedere chi riuscirà a prendersi i primi due posti e dunque la qualificazione agli Europei 2024; questa sera l’Ungheria ha una bella occasione ospitando la Lituania, ma la Serbia va in Bulgaria e quindi la classifica potrebbe rimanere invariata, con le prime due ad andare in fuga solitaria… saranno come sempre i campi a fornire il loro insindacabile giudizio, noi attendiamo che finalmente per i risultati delle qualificazioni Europei 2024 si torni a giocare…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: 4^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 20:45 Norvegia Cipro

Ore 20:45 Scozia Georgia

CLASSIFICA: Scozia 9, Georgia 4, Spagna 3, Norvegia 1, Cipro 0

GRUPPO E

Ore 20:45 Far Oer Albania

Ore 20:45 Moldavia Polonia

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 7, Polonia 3, Albania 3, Moldavia 2, Far Oer 1

GRUPPO F

Ore 20:45 Austria Svezia

Ore 20:45 Estonia Belgio

CLASSIFICA: Austria 7, Belgio 4, Svezia 3, Estonia 1, Azerbaijan 1

GRUPPO G

Ore 20:45 Bulgaria Serbia

Ore 20:45 Ungheria Lituania

CLASSIFICA: Serbia 6, Ungheria 4, Montenegro 4, Lituania 1, Bulgaria 1

GRUPPO J

Ore 20:45 Bosnia Lussemburgo

Ore 20:45 Islanda Portogallo

Ore 20:45 Liechtenstein Slovacchia

CLASSIFICA: Portogallo 9, Slovacchia 7, Lussemburgo 4, Bosnia 3, Islanda 3, Liechtenstein 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA