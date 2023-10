RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Chi si può già qualificare? Diretta gol (13 ottobre 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: CHI SI PUÒ QUALIFICARE

Analizzando al meglio i risultati delle qualificazioni Europei 2024, parliamo adesso delle nazionali che già questa sera potrebbe ottenere il pass aritmetico per la fase finale. Abbiamo detto di Francia e Portogallo: ai Bleus basta la vittoria in Olanda per festeggiare con due turni di anticipo, perché se la Grecia vincesse sarebbero gli orange la terza nella classifica del gruppo B. In alternativa, la Francia dovrebbe almeno pareggiare con la Grecia sconfitta visto che i vice campioni del mondo devono ancora giocare il match di ritorno contro la nazionale ellenica, che potrebbe quindi ribaltare la doppia sfida diretta.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: bene Spagna, colpo Turchia (12 ottobre)

Nel gruppo J il Portogallo dovrebbe battere la Slovacchia ma anche sperare nella mancata vittoria del Lussemburgo in Islanda, visto che qui le giornate in totale sono 10; un ko interno rimanderebbe virtualmente il discorso, in caso di pareggio il Lussemburgo dovrà perdere (qui la doppia sfida diretta è totalmente a favore del Portogallo, con un 15-0 sulle reti totali). Infine nel gruppo F si qualificherà agli Europei 2024 chi eventualmente dovesse vincere tra Belgio e Austria: la Svezia ha una partita in meno, gliene restano tre da giocare e in questo modo sarebbe mandata a 10 punti di ritardo in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Spagna Scozia (risultato finale 2-0): Morata-Sancet per il +3! (qualificazioni Europei 2024)

BIG MATCH AD AMSTERDAM!

Prosegue il programma dei risultati delle qualificazioni Europei 2024: venerdì 13 ottobre nuovo giro di giostra con altri tre gironi e un totale di sette partite. Anche oggi si parte alle ore 18:00, nello specifico da Estonia Azerbaijan; le altre gare sono alle ore 20:45, i gironi sono B, F e J e il big match è sicuramente Olanda Francia, che ad Amsterdam potrebbe consegnare ai Bleus la qualificazione aritmetica ma, al contrario, lanciare gli orange verso un pass al momento ancora in discussione, visto che l’Olanda ha gli stessi punti della Grecia pur con una partita in meno.

Diretta/ Spagna Scozia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (oggi 12 ottobre 2023)

Ricordiamo, nell’affrontare i temi legati ai risultati delle qualificazioni Europei 2024, che a qualificarsi alla fase finale – almeno direttamente – sono le prime due nelle classifiche di ciascun girone, poi avremo gli spareggi che verranno formati dai risultati della Nations League, una competizione che dunque è legata a filo doppio a questo percorso. Adesso dunque andiamo a scoprire quello che potrebbe succedere questa sera sui campi, nell’analisi approfondita del venerdì dedicato ai risultati delle qualificazioni Europei 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Il venerdì dei risultati delle qualificazioni Europei 2024 potrebbe e dovrebbe consegnarci anche un obiettivo raggiunto da parte del Portogallo: i lusitani avevano certamente un girone abbordabile ma lo hanno dominato senza sussulti e anzi con numeri impressionanti, vale a dire una media di 4 gol esatti a partita e una porta che dopo 540 minuti giocati è ancora inviolata. Il Portogallo ospita la Slovacchia, che per altro è la terza forza della classifica con 5 punti da recuperare; una bella occasione per gli ospiti, ma i favori del pronostico sono tutti per il Portogallo.

Nel gruppo F è sfida diretta per il primato tra Belgio e Austria; qui le avversarie sono lontane, l’unica a poterci provare è la Svezia che però stasera riposa e dunque rischia di trovarsi a -8 dalle prime due posizioni, dunque sostanzialmente tagliata fuori da ogni discorso che non riguardi gli spareggi tramite Nations League. Dunque, vedremo tra poche ore se Francia e Portogallo timbreranno la qualificazione alla fase finale degli Europei 2024, e quali altre nazionali si metteranno eventualmente in una buona posizione in vista delle ultime giornate.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO B

Ore 20:45 Irlanda Grecia

Ore 20:45 Olanda Francia

CLASSIFICA: Francia 15, Olanda 9, Grecia 9, Irlanda 3, Gibilterra 0

GRUPPO F

Ore 18:00 Estonia Azerbaijan

Ore 20:45 Austria Belgio

CLASSIFICA: Belgio 13, Austria 13, Svezia 6, Azerbaijan 1, Estonia 1

GRUPPPO J

Ore 20:45 Islanda Lussemburgo

Ore 20:45 Liechtenstein Bosnia

Ore 20:45 Portogallo Slovacchia

CLASSIFICA: Portogallo 18, Slovacchia 13, Lussemburgo 10, Bosnia 6, Islanda 6, Liechtenstein 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA