RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: focus sul girone F (oggi 9 settembre)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: IL GIRONE F

Sicuramente il girone F è uno dei più interessanti di cui parlare nei risultati delle qualificazioni Europei 2024. Al momento lo comanda l’Austria, che è la nazionale che ha giocato più di tutte: quattro partite, però già anche 10 punti pareggiando in Belgio e battendo la Svezia, questa sera però c’è il turno di riposo e allora possono rifarsi sotto le due principali rivali, perché Belgio e Svezia hanno due trasferte abbordabili e hanno una bella occasione. Se tutto dovesse andare come pronostico, avremmo una classifica del gruppo F con Austria e Belgio appaiate al primo posto con 10 punti e la Svezia a inseguire a quota 6; per gli scandinavi pesa al momento lo 0-3 interno contro i Diavoli Rossi, che potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD ITALIA/ Quote, ecco la nuova mediana (Qualificazioni Euro 2024)

Chiaramente la nazionale svedese dovrà poi giocare un girone di ritorno impeccabile per ottenere la qualificazione; ospiterà l’Austria in quella che sarà la partita decisiva, ma anche la sfida diretta tra gli austriaci e il Belgio potrà eventualmente aiutare una Svezia che sta cercando di tornare su certi livelli. Estonia e Azerbaijan, un punto a testa frutto del pareggio tra di loro, sono tagliate fuori dal discorso qualificazione agli Europei 2024: non in modo aritmetico naturalmente, ma le possibilità di arrivare a giocarsi la fase finale sono decisamente e realisticamente scarse. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Cinquina croata (Diretta gol live score 8 settembre 2023)

IL GIORNO DELL’ITALIA!

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 per le partite di sabato 9 settembre sono quelli che di fatto chiudono la prima tornata di gare: da domani infatti vedremo tornare in campo le nazionali che hanno già giocato due giorni fa. Oggi è il giorno di Macedonia del Nord Italia, che si gioca alle ore 20:45 e rappresenta l’esordio di Luciano Spalletti con la nostra nazionale; tuttavia si parte già alle ore 15:00 con Azerbaijan Belgio e poi avremo altre due partite alle ore 18:00, ricordando che i risultati delle qualificazioni Europei 2024 coinvolgono sabato i gironi C, F e I.

Probabili formazioni Georgia Spagna/ Quote, De La Fuente con Asensio? (oggi 8 settembre 2023)

Cosa dire allora di questi imminenti partite? Naturalmente il focus va fatto sull’Italia: gli azzurri hanno 3 punti nella classifica del gruppo C, ma hanno giocato soltanto due partite perché, come noto, a giugno hanno avuto l’impegno della Final Four di Nations League. Poi è arrivato il “terremoto” sotto forma delle dimissioni di Roberto Mancini, e dunque questa sera inizia il nuovo corso di Luciano Spalletti: già prendersi la qualificazione agli Europei 2024 non sarà semplice e bisognerà anche e soprattutto valutare come il gruppo reagirà allo scossone. Intanto, aspettando i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024, approfondiamo il discorso…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

In campo tra poco per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2024, possiamo dire che nel gruppo C l’Inghilterra abbia già un piede nella fase finale: quattro partite e altrettante vittorie per i tre leoni, che soprattutto sono andati a vincere in Italia vendicando quello che era successo in Nations League – dove sono retrocessi in Lega B – e portandosi a +6 sull’Ucraina, che però ha giocato una partita in meno. Ecco, se stasera i gialloblu dovessero battere l’Inghilterra rimetterebbero tutto in discussione: a quel punto sarebbe molto più dura anche per l’Italia, che contro l’Ucraina deve ancora giocare entrambe le partite.

Tagliata fuori dal discorso qualificazione, oltre ovviamente a Malta che in quattro gare ha sempre perso, pare essere la Macedonia del Nord; non possiamo tuttavia dimenticare che sono stati proprio i balcanici a impedirci di andare a giocare i Mondiali in Qatar battendoci nel playoff, oggi la situazione potrebbe essere diversa ma, soprattutto adesso, non possiamo permetterci di sottovalutare gli avversari. Staremo allora a vedere cosa succederà nei risultati delle qualificazioni agli Europei 2024, avremo tra poco le nostre risposte dai campi.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: RISULTATI DELLE LE PARTITE DI OGGI

GRUPPO C

Ore 20:45 Macedonia del Nord Italia

Ore 20:45 Ucraina Inghilterra

CLASSIFICA: Inghilterra 12, Ucraina 6, Italia 3, Macedonia del Nord 3, Malta 0

GRUPPO F

Ore 15:00 Azerbaijan Belgio

Ore 18:00 Estonia Svezia

CLASSIFICA: Austria 10, Belgio 7, Svezia 3, Estonia 1, Azerbaijan 1

GRUPPO I

Ore 18:00 Andorra Bielorussia

Ore 20:45 Kosovo Svizzera

Ore 20:45 Romania Israele

CLASSIFICA: Svizzera 10, Romania 8, Israele 7, Bielorussia 3, Kosovo 3, Andorra 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA