RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Chi ha il match point? Diretta gol live 17 ottobre 2023

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: VICINE ALL’OBIETTIVO

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 ci dicono che questo martedì alcune nazionali potrebbero conquistare l’aritmetica certezza di partecipare alla fase finale. Abbiamo parlato dell’Inghilterra, che deve battere l’Italia e a quel punto avrebbe ottenuto la qualificazione, perché all’Ucraina resterebbe soltanto una partita da disputare e i tre leoni avrebbero sicuramente il primo posto anche con un’eventuale classifica avulsa; poi nel gruppo G troviamo l’Ungheria che, dopo aver battuto la Serbia, ha tre punti di vantaggio con una partita in meno. Vincendo oggi in Lituania, l’Ungheria sarebbe qualificata: si gioca infatti Serbia Montenegro e una delle due resterebbe indietro.

Dunque i calcoli vanno bene con qualunque risultato dovesse maturare a Belgrado dove però il match è fondamentale per le due balcaniche, soprattutto per un Montenegro che può operare il sorpasso. Nel gruppo H l’ultima giornata ha di fatto definito la situazione: Slovenia e Danimarca a +4 su Finlandia e Kazakhstan. I danesi sarebbero qualificati agli Europei 2024 vincendo (contro la nazionale slovena) e con un pareggio a Helsinki (ci sono già due vittorie sulla Finlandia e differenza reti a favore nella sfida diretta con il Kazakhstan), per la Slovenia invece bisognerà aspettare perché i balcanici devono ancora ospitare i kazaki, ma con un successo sarebbe sostanzialmente fatta. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA A WEMBLEY!

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 ci proiettano a martedì 17 ottobre, che è il giorno di Inghilterra Italia: nel gruppo C gli azzurri, dopo il 4-0 rifilato a Malta, giocano una partita decisiva per il pass alla fase finale del torneo, anche se poi dovranno ancora affrontare l’Ucraina in un match che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. Oggi comunque le partite cui assisteremo saranno sette: l’Italia è in campo alle ore 20:45 in contemporanea con Malta Ucraina (altra sfida fondamentale per il nostro destino) e sempre in prima serata si giocheranno anche Lituania Ungheria e Serbia Montenegro nel gruppo G, poi Irlanda del Nord Slovenia e San Marino Danimarca nel gruppo H.

Per questo girone avremo alle ore 18:00 Finlandia Kazakhstan, dunque la prima partita nei risultati delle qualificazioni Europei 2024 per martedì 17 ottobre. Il contesto ormai si sta definendo: dopo la finestra di questo mese ne resterà soltanto una per chiudere i gironi e definire le prime qualificate, avremo poi le tre nazionali che usciranno dai playoff (legati alla Nations League) ma già questa sera le classifiche potrebbero consegnarci qualche definitività che ora andremo a osservare e analizzare, visto che manca ancora qualche ora per giocare e dunque c’è margine per approfondire il quadro della situazione.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Chiaramente il discorso più importante da fare a margine dei risultati delle qualificazioni Europei 2024 è quello che riguarda l’Italia. Gli azzurri hanno 10 punti, gli stessi dell’Ucraina ma avendo giocato una partita in meno: chiaramente sarebbe fondamentale arrivare alla sfida diretta almeno con lo stesso livello di classifica, se non addirittura più avanti o creando una situazione con 13 punti per Inghilterra, Italia e Ucraina. Per far sì che accada questo dovremmo vincere a Wembley, ma i tre leoni sono vicini alla qualificazione che otterrebbero aritmeticamente vincendo, perché l’Ucraina resterebbe a -3 nel migliore dei casi e la doppia sfida diretta è già a vantaggio inglese.

Tagliata fuori, ormai sembra essere così, la Macedonia del Nord: a dire il vero questa nazionale potrebbe ancora farcela qualora l’Italia (o l’Ucraina) dovesse perdere, poi avrebbe due partite tra cui la sfida diretta contro di noi (giocheremo all’Olimpico) con la quale sognare il colpo grosso come nelle qualificazioni ai Mondiali 2020. Insomma: l’Italia ha il destino nelle sue mani ma deve stare molto attenta a mantenere alta la concentrazione, a cominciare dall’impegno di Wembley che sarà importante anche sul piano psicologico. Tra poco si giocherà per i risultati delle qualificazioni Europei 2024, vedremo come andranno le cose sui campi…

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO C

ore 20:45 Inghilterra Italia

ore 20:45 Malta Ucraina

CLASSIFICA: Inghilterra 13, Italia 10, Ucraina 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0

GRUPPO G

Ore 20:45 Lituania Ungheria

Ore 20:45 Serbia Montenegro

CLASSIFICA: Ungheria 13, Serbia 10, Montenegro 8, Lituania 5, Bulgaria 2

GRUPPO H

Ore 18:00 Finlandia Kazakhstan

Ore 20:45 Irlanda del Nord Slovenia

Ore 20:45 San Marino Danimarca

CLASSIFICA: Slovenia 16, Danimarca 16, Finlandia 12, Kazakhstan 12, Irlanda del Nord 6, San Marino 0











