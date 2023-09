RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Sorpresa Kazakhstan, diretta gol live (7 settembre 2023)

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: LA SORPRESA

Sicuramente la grande sorpresa nei risultati delle qualificazioni Europei 2024 è il Kazakhstan: inserito nel gruppo H, al momento è primo in classifica con 9 punti dopo quattro partite. Oggi pomeriggio il Kazakhstan ha la grande possibilità di fare un passo in più verso quella che sarebbe una clamorosa qualificazione agli Europei: la partita casalinga contro la Finlandia è la sfida diretta per il primo posto, perché i kazaki hanno rimontato e ribaltato la Danimarca vincendo 3-2 e poi hanno ottenuto due vittorie (senza subire gol) nelle trasferte contro Irlanda del Nord e San Marino, dunque sono più o meno a metà dell’opera.

Ammettendo che il ritorno contro San Marino sia vinto, e che anche contro i nordirlandesi possa arrivare almeno un pareggio interno, il Kazakhstan avrebbe già 13 punti: da vedere se basterebbero per garantirsi almeno il secondo posto, contando che la Danimarca certamente risalirà la corrente e che la stessa Finlandia e la Slovenia sono rivali pericolose. Il sogno però è più vivo che mai, vedremo cosa succederà oggi nei risultati delle qualificazioni Europei 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

SI TORNA A GIOCARE!

I risultati delle qualificazioni Europei 2024 tornano a farci compagnia giovedì 7 settembre: inizia la finestra di questo periodo in cui la stagione ha appena visto la luce del sole, non si gioca da giugno a livello di nazionali e siamo pronti a vivere queste nove partite che sono valide per i gironi B, E, G e H. Nove partite perché tre di questi gruppi hanno solo cinque nazionali, dunque questa sera una riposa; si parte alle ore 16:00 con Kazakhstan Finlandia, avremo poi Lituania Montenegro alle ore 18:00 e a seguire le altre gare che sono in programma oggi.

Come cambieranno le classifiche dei gironi? Lo scopriremo tra qualche ora quando per i risultati delle qualificazioni Europei 2024 si tornerà a giocare, intanto possiamo dire che alcune situazioni appaiono già definire mentre altre sono più ingarbugliate, e non possiamo dimenticarci del fatto che in regime di qualificazioni agli Europei 2024 sono importanti anche i risultati della Nations League, che lo scorso marzo è stata vinta dalla Spagna. Adesso mettiamoci comodi per un ulteriore approfondimento sui risultati delle qualificazioni agli Europei 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere una nuova giornata dedicata ai risultati delle qualificazioni Europei 2024. Le due big in campo questa sera sono quelle del girone B: al momento domina la Francia, che ospita l’Irlanda per andare a caccia di una qualificazione che, a questo punto del percorso, appare scontata visto che i Bleus hanno vinto tutte le quattro partite fin qui disputate. C’è invece una bella occasione per l’Olanda, in casa contro la Grecia: gli orange sono penultimi in classifica ma, a causa della Nations League, hanno giocato soltanto due partite e questa sera possono agganciare gli ellenici per poi lanciarsi, detto che nei due impegni fin qui affrontati non sono stati brillanti.

Tra le altre sfide, attenzione a cosa potrebbe succedere nell’intricato girone E, dove al momento comanda una Repubblica Ceca che vuole provare a tornare sui livelli di un tempo; qui anche l’Albania, recentemente passata nelle mani di Sylvinho, ha parecchie carte da giocare e potrebbe tornare a disputare la fase finale degli Europei. Come già detto scopriremo tutto tra poco, quando le nazionali saranno in campo per affrontare questi risultati delle qualificazioni Europei 2024 provando a muovere le loro classifiche.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

GRUPPO B

Ore 20:45 Francia Irlanda

Ore 20:45 Olanda Grecia

CLASSIFICA: Francia 12, Grecia 6, Irlanda 3, Olanda 3, Gibilterra 0

GRUPPO E

Ore 20:45 Repubblica Ceca Albania

Ore 20:45 Polonia Far Oer

CLASSIFICA: Repubblica Ceca 7, Albania 6, Moldavia 5, Polonia 3, Far Oer 1

GRUPPO G

Ore 18:00 Lituania Montenegro

Ore 20:45 Serbia Ungheria

CLASSIFICA: Ungheria 7, Serbia 7, Montenegro 4, Bulgaria 2, Lituania 1

GRUPPO H

Ore 16:00 Kazakhstan Finlandia

Ore 20:45 Danimarca San Marino

Ore 20:45 Slovenia Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Finlandia 9, Kazakhstan 9, Danimarca 7, Slovenia 7, Irlanda del Nord 3, San Marino 0











