Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live oggi 9 ottobre

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: OGGI SI GIOCA LA 7^ GIORNATA

Anche oggi, sabato 9 ottobre 2021, saranno grandi protagonisti i risultati delle qualificazioni mondiali, è infatti in programma la settima giornata dei gironi di qualificazione della zona europea verso i Mondiali Qatar 2022 e tornano dunque in campo i sei gironi (A, B, C, D, F, I) che naturalmente non sono scesi in campo già ieri. In questa finestra di ottobre sono previste “solo” due giornate a differenza delle tre a testa di marzo e settembre, per cui ricordiamo che chi gioca oggi tornerà poi in campo martedì, inoltre sono in corso pure le Final Four della Nations League tra Milano e Torino.

Questo è ad esempio il motivo per cui l’Italia osserva un doppio turno “di riposo” per quanto riguarda le qualificazioni mondiali e lo stesso discorso naturalmente vale anche per Spagna, Francia e Belgio, non a caso tutte inserite in gironi da cinque squadre ciascuno, nelle quali le big hanno i riposi appunto ad ottobre per giocare l’altra competizione. Discorso diverso naturalmente per i gironi da sei squadre, in cui non ci sono mai turni di riposo: adesso però andiamo a scoprire che cosa ci attende oggi.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, possiamo infatti andare adesso a scoprire quali saranno le partite che nelle prossime ore ci daranno i risultati delle qualificazioni mondiali nella zona europea, con l’avvertenza che il programma sarà davvero fittissimo. Alle ore 15.00 si comincerà con Lituania Bulgaria del girone C (quello dell’Italia) e Kazakistan Bosnia del girone D. Si passerà poi ad una fascia piuttosto corposa già alle ore 18.00, quando avremo Azerbaigian Irlanda nel girone A, Georgia Grecia e Svezia Kosovo nel girone B che si gioca dunque per intero in questa fascia, Finlandia Ucraina nel girone D e Scozia Israele nel girone F.

Infine, ben sette partite avranno il fischio d’inizio in programma alle ore 20.45: Lussemburgo Serbia nel girone A, Svizzera Irlanda del Nord che è la partita del nostro girone C che ci interessa maggiormente, Far Oer Austria e Moldavia Danimarca nel girone F, infine l’intero girone I che ci proporrà infatti Andorra Inghilterra, Polonia San Marino e Ungheria Albania. Il programma è davvero intrigante, qui sotto trovate il riassunto con tutti gli orari e la classifica di ciascun girone.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 18.00 Azerbaigian Irlanda

Ore 20.45 Lussemburgo Serbia

CLASSIFICA: Portogallo 13; Serbia 11; Lussemburgo 6; Irlanda 2; Azerbaigian 1.

GIRONE B

Ore 18.00 Georgia Grecia

Ore 18.00 Svezia Kosovo

CLASSIFICA: Spagna 13; Svezia 9; Grecia 6; Kosovo 4; Georgia 1.

GIRONE C

Ore 15.00 Lituania Bulgaria

Ore 20.45 Svizzera Irlanda del Nord

CLASSIFICA: Italia 14; Svizzera 8; Irlanda del Nord, Bulgaria 5; Lituania 0.

GIRONE D

Ore 15.00 Kazakistan Bosnia

Ore 18.00 Finlandia Ucraina

CLASSIFICA: Francia 12; Ucraina, Finlandia 5; Bosnia, Kazakistan 3.

GIRONE F

Ore 18.00 Scozia Israele

Ore 20.45 Far Oer Austria

Ore 20.45 Moldavia Danimarca

CLASSIFICA: Danimarca 18; Scozia 11; Israele 10; Austria 7; Far Oer 4; Moldavia 1.

GIRONE I

Ore 20.45 Andorra Inghilterra

Ore 20.45 Polonia San Marino

Ore 20.45 Ungheria Albania

CLASSIFICA: Inghilterra 16; Albania 12; Polonia 11; Ungheria 10; Andorra 3; San Marino 0.



