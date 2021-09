RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Si gioca! Diretta gol live score

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SI GIOCA!

Siamo pronti a vivere i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022. Mercoledì avevamo presentato lo splendido quadro del gruppo G, e dopo 90 minuti la situazione è rimasta esattamente la stessa: la Turchia ha mancato la vittoria contro il Montenegro facendosi rimontare all’ultimo secondo del lungo recupero, ma la Norvegia ha fermato l’Olanda. Il che significa che nella classifica del girone la Turchia è sempre in testa con 8 punti, seguita poi dal terzetto Olanda-Montenegro-Norvegia che ne ha 7; oggi l’impegno più abbordabile sulla carta ce l’ha la capolista che va a Gibilterra, mentre l’Olanda rischia in casa contro il Montenegro e la Norvegia potrebbe anche non vincere in Lettonia. Qui dunque la situazione è davvero ingarbugliata, la grande favorita sarebbe l’Olanda che però, dopo la cocente eliminazione agli ottavi degli Europei, sembra non essersi ancora ritrovata e sta dando tante occasioni alle sue avversarie. Non resta dunque che metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose sui campi: sta per iniziare Finlandia Kazakhstan per il gruppo D, dunque diamo la parola ai risultati delle qualificazioni Mondiali 2022! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Svizzera Italia/ Diretta tv: Mancini conferma tutti in mezzo

LE PARTITE DI SABATO

I risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 tornano a farci compagnia sabato 4 settembre, dopo una giornata di riposo. Le partite di sabato 4 settembre, che si aprono alle ore 15:00 con Finlandia Kazakhstan, riguardano i gironi che hanno vissuto la loro quarta giornata mercoledì, e dunque il quadro è un po’ più aggiornato. Sarà un turno importantissimo, soprattutto perché i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 che sono maturati tre giorni fa hanno regalato sorprese.

Probabili formazioni Ucraina Francia/ Quote, Deschamps punta ancora sui big

In certi casi la situazione è rimasta la stessa ma con una partita in più disputata dalle varie protagoniste, in altri ci sono delle nazionali che hanno fallito e dunque sono un po’ più lontane dalla fase finale di Coppa del Mondo. Vedremo allora quello che succederà sui vari campi, intanto possiamo iniziare a dare uno sguardo a quelle che sono le partite valide per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 presentando il quadro di sabato 4 settembre.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati delle qualificazioni Mondiali 2022 riposa il Portogallo (che sarà impegnato in amichevole) mentre torna a giocare la Francia: i Bleus hanno incredibilmente pareggiato in casa contro la Bosnia, ma non hanno pagato dazio perché l’Ucraina ha ancor più clamorosamente fatto un solo punto in Kazakhstan. Dunque il vantaggio dei campioni del mondo in carica è rimasto immutato, ma adesso si è giocata una partita in più; contando che si tratta di un girone con quattro nazionali siamo a metà del percorso, e adesso la Francia vede davvero molto vicina la qualificazione.

Probabili formazioni Brasile Argentina/ Diretta tv, si rivedono Dani Alves e Dybala!

Nei gironi G e H sono invece maturati solo pareggi, che hanno lasciato la situazione ancora più ingarbugliata di quanto già fosse: chiaramente da questo momento in avanti i risultati delle sfide dirette conteranno tantissimo e bisognerà dare uno sguardo approfondito al calendario, a rischiare un flop è soprattutto l’Olanda ma anche la Croazia certamente deve ancora garantirsi la qualificazione ai Mondiali 2022. Tra poco si gioca e scopriremo quali risultati matureranno, per il momento possiamo andare a presentare il quadro delle partite con le classifiche dei gironi impegnati sabato 4 settembre.

GRUPPO A

Ore 18:00 Serbia Lussemburgo

Ore 18:00 Irlanda Azerbaijan

CLASSIFICA: Portogallo 10, Serbia 7, Lussemburgo 6, Irlanda 0, Azerbaijan 0

GRUPPO D

Ore 15:00 Finlandia Kazakhstan

Ore 20:45 Ucraina Francia

CLASSIFICA: Francia 8, Ucraina 4, Finlandia 2, Bosnia 2, Kazakhstan 2

GRUPPO F

Ore 20:45 Far Oer Danimarca

Ore 20:45 Israele Austria

Ore 20:45 Scozia Moldavia

CLASSIFICA: Danimarca 12, Israele 7, Austria 7, Scozia 5, Far Oer 1, Moldavia 1

GRUPPO G

Ore 18:00 Lettonia Norvegia

Ore 20:45 Olanda Montenegro

Ore 20:45 Gibilterra Turchia

CLASSIFICA: Turchia 8, Olanda 7, Montenegro 7, Norvegia 7, Lettonia 4, Gibilterra 0

GRUPPO H

Ore 18:00 Cipro Russia

Ore 18:00 Slovenia Malta

Ore 20:45 Slovacchia Croazia

CLASSIFICA: Croazia 7, Russia 7, Slovacchia 6, Slovenia 4, Malta 4, Cipro 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA