RISULTATI RECUPERI SERIE A, CLASSIFICA/ Match delicato a Reggio! Diretta gol live score (28 febbraio 2024)

RISULTATI RECUPERI SERIE A: UN MATCH DELICATO

Abbiamo parlato tanto di Inter Atalanta, in realtà anche Sassuolo Napoli avrà una posta in palio altissima per i risultati dei recuperi di Serie A. Naturalmente però le prospettive sono differenti, perché stiamo parlando di due società che sono ben al di sotto delle rispettive ambizioni di inizio stagione, per dirla chiaramente sono le due delusioni del campionato di Serie A 2023-2024. Il Sassuolo ha cambiato allenatore proprio in vista di questa partita e si affiderà almeno per il momento ad Emiliano Bigica, mentre il Napoli con Francesco Calzona è arrivato addirittura al terzo allenatore stagionale.

Il Sassuolo ha vinto solamente due delle ultime diciannove partite, con cinque pareggi e per il resto troppe sconfitte, per cui la salvezza è tutta da conquistare, mentre sul Napoli si è detto e scritto di tutto, domenica la beffa incassata a Cagliari ha peggiorato ulteriormente la situazione dei campioni d’Italia in carica, per i quali ormai anche il quarto posto rischia di essere una chimera irraggiungibile o quasi in questo campionato nel quale c’è davvero poco da salvare per i partenopei… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMPLETA IL QUADRO!

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi mercoledì 28 febbraio 2024, perché nelle prossime ore si disputeranno gli ultimi due recuperi dovuti al quadrangolare della Supercoppa Italiana disputato a gennaio – una vicenda che sinceramente avrebbe potuto essere gestita meglio sotto ogni punto di vista. In ogni caso, adesso è il momento di pensare alle vicende di campo, anche perché il programma è intrigante e quindi sarà un mercoledì affascinante quello che trascorreremo in compagnia dei risultati dei recuperi di Serie A oggi.

Andiamo allora innanzitutto a ricordare che tutto inizierà alle ore 18.00 con Sassuolo Napoli, partita delicatissima a causa della situazione decisamente critica di entrambe le formazioni (naturalmente in rapporto ai rispettivi obiettivi) nella classifica di Serie A, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Inter Atalanta, l’affascinante derby nerazzurro lombardo che naturalmente è chiamato a dare risposte invece sulla zona altissima della classifica di Serie A, magari anche già definitive (o quasi).

RISULTATI RECUPERI SERIE A: IL DERBY LOMBARDO

Parliamo allora più diffusamente di Inter Atalanta, che sarà inevitabilmente il piatto forte per i risultati dei recuperi di Serie A. Scherzi del calendario modificato dalla Supercoppa, sarà la seconda partita consecutiva a San Siro per la Dea, reduce dal pareggio di domenica sera contro il Milan, al termine della prestazione in verità meno brillante delle ultime settimane da parte dei nerazzurri bergamaschi, che stanno vivendo un 2024 finora eccellente, nel segno dei grandi numeri per chi indossa i colori che vanno “di moda” nel calcio italiano.

Infatti, se l’Atalanta è una meravigliosa realtà, per l’Inter di Simone Inzaghi cominciano a scarseggiare gli aggettivi: nell’anno solare 2024 per la capolista siamo a dieci vittorie su altrettante partite giocate fra tutte le competizioni, ultimo lo 0-4 di domenica a Lecce, un trionfo nonostante il massiccio turnover che l’allenatore si è potuto permettere di fare nel Salento pensando appunto allo stuzzicante derby di questa sera, che in caso di vittoria potrebbe essere il via libera praticamente definitivo per lo scudetto. A fine febbraio non si può parlare di matematica, ma il +12 sulla Juventus sarebbe di fatto una sentenza…

RISULTATI RECUPERI SERIE A

ore 18.00 Sassuolo Napoli

ore 20.45 Inter Atalanta











