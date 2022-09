Risultati Senato Collegi uninominali, diretta Elezioni Politiche 2022/ I candidati: elenco nomi

RISULTATI SENATO ELEZIONI POLITICHE 2022, I COLLEGI UNINOMINALI: COME TROVARE LA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE

Come definito dal sistema elettorale in uso (Rosatellum-bis) anche per queste Elezioni Politiche 2022 – la diretta con tutti i risultati al Senato su questa pagina e sulle altre per i collegi plurinominali ed esteri – il Paese viene diviso in collegi uninominali e plurinominali sia per il Senato della Repubblica che la Camera dei Deputati: con collegio si intende la “base” su cui la legge elettorale agisce per tradurre milioni di voti in 600 seggi dei parlamentari. Dopo l’introduzione della legge sul taglio dei parlamentari, i collegi sono stati ridisegnati in questi termini per determinare: 221 seggi uninominali con sistema maggioritario (147 alla Camera e 74 al Senato) e 367 plurinominali con sistema proporzionale (245 alla Camera e 122 al Senato).

Occorre prima di tutto in vista della lunga maratona in diretta per i risultati delle Elezioni politiche 2022 dei collegi uninominali Senato trovare la propria circoscrizione (la parte in qui viene diviso il Paese per l’elezione di un organo collegiale), unita al proprio collegio specifico: in Italia sono 28 circoscrizioni, 14 coincidono con una singola Regione, le restanti corrispondono ad una o più province delle 6 Regioni più popolose. I collegi uninominali senato sono invece una circoscrizione elettorale che elegge un unico rappresentante in Parlamento: i collegi uninominali Senato, ad esempio, vedono eleggersi il candidato più votato in ogni singolo collegio. Per scoprire i risultati dei candidati nei collegi uninominali al Senato in queste Elezioni Politiche 2022 sono a disposizioni due utili strumenti: il primo fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati ai collegi uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato. In secondo luogo, il link “Trovacollegio” messo a punto da YouTrend per SkyTG24 dove inserendo l’indirizzo di residenza si può trovare: i candidati di quel collegio, il fac-simile della scheda elettorale di Camera e Senato.

NOMI LEADER E “VIP” NEI COLLEGI UNINOMINALI SENATO: DOVE SI CANDIDANO

Tra i candidati per i 74 seggi nei collegi uninominali al Senato – risultati eletti, lo ricordiamo, con sistema maggioritario – si trovano diversi nomi di leader o figure eminenti nei partiti che si contendono la vittoria finale: mentre la scelta di Salvini, Meloni, Conte e Letta è stata quella di presentarsi in più collegi plurinominali come capolista, alcuni leader hanno accettato la sfida di presentarsi nel ben più “rischioso” collegio uninominale dove basta un voto in meno per poter essere sconfitto dalle coalizioni avversarie.

Carlo Calenda leader di Azione-Terzo Polo si candidato nel collegio Lazio U02, direttamente contro Emma Bonino nel medesimo collegio uninominale al Senato: Silvio Berlusconi con Forza Italia-Centrodestra si presente invece nel collegio Lombardia U06 (Brianza), Ignazio La Russa di FdI-Centrodestra invece sarà nel collegio Lombardia U05; tra altri nomi “big” nei collegi uninominali al Senato per le Elezioni 2022 segnaliamo anche Mariastella Gelmini con Azione-Terzo Polo (Lombardia U09), Daniela Santanché con FdI-Centrodestra (Lombardia U11, Cremona) contro Carlo Cottarelli Pd-Centrosinistra.

RISULTATI SENATO COLLEGI UNINOMINALI, DIRETTA ELEZIONI POLITICHE 2022: TUTTI I NOMI E LE COALIZIONI

Ecco qui di seguito l’elenco completo di tutti i nomi dei candidati nei collegi uninominali al Senato per le Elezioni Politiche 2022, le rispettive coalizioni di riferimento e le circoscrizioni dove si presentano (seguendo l’ordine fornito dal Ministero dell’Interno). Per i risultati in diretta delle Elezioni 2022 occorrerà attendere il pieno spoglio delle schede appena dopo la chiusura delle urne alle ore 23: tra la notte e la mattina del 26 settembre sarà possibile capire chi sarà stato eletto e chi no.

