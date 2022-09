Risultati Camera Collegi plurinominali, diretta Elezioni Politiche 2022/ I candidati: elenco nomi

RISULTATI CAMERA, DIRETTA ELEZIONI POLITICHE 2022: I COLLEGI PLURINOMINALI, COME TROVARE LA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE

Sono in tutto 245 i seggi nei collegi plurinominali per la Camera dei Deputati, sui 367 totali che in Parlamento vedranno seggi eletti con sistema proporzionale: come definito dal sistema elettorale del Rosatellum-bis, anche per le Elezioni Politiche 2022 il Paese viene diviso in in collegi uninominali e plurinominali sia per il Senato della Repubblica che la Camera dei Deputati.

La diretta verso i risultati per il prossimo Parlamento sta per entrare nel vivo, ma ricordiamo come questo sarà suddiviso. Dopo il taglio dei parlamentari, saranno 600 i parlamentari eletti: 400 alla Camera e 200 al Senato. Per la Camera, i 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, mentre i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali. Per il Senato, il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria,mentre i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

Tante sfide in ballo, tanti candidati di peso in campo nelle 28 circoscrizioni. Ricordiamo che queste sono formate da 14 Regioni e 14 tra una o più province delle sei regioni più popolose. I collegi plurinominali sono una circoscrizione elettorale che elegge diversi parlamentari secondo metodo proporzionale: in questo tipo di collegi si presentano liste di quattri candidati per ciascuno partito presente e vengono eletti in Parlamento i candidati in proporzione ai voti ricevuti. Per scoprire quali sono candidati totali per i 245 seggi nei collegi plurinominali sono a disposizione due utili strumenti: il primo fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato. In secondo luogo, il link “Trovacollegio” messo a punto da YouTrend per SkyTG24 dove inserendo l’indirizzo di residenza si può trovare: i candidati di quel collegio, il fac-simile della scheda elettorale di Camera e Senato.

LEADER E “VIP” NEI COLLEGI PLURINOMINALI SENATO: DOVE SI CANDIDANO

Tra i candidati per i 245 seggi nei collegi plurinominali alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche 2022 si trovano i nomi di diversi esponenti di spicco dei vari partiti. Tra i leader segnaliamo subito il dem Enrico Letta, capolista in Lombardia e in Veneto. In casa Pd da segnalare la candidatura degli ex ministri Lorenzo Guerini (capolista Lombardia 4) e Andrea Orlando (capolista Liguria). Per quanto girugarda la Lega, spazio ai vicesegretari Andrea Crippa e Lorenzo Fontana e ai capigruppo uscenti Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Tornando ai leader, in corsa per la Camera il capo politico pentastellato Giuseppe Conte, candidato in 4 regioni e 5 collegi. Per Fratelli d’Italia da annotare diversi big: oltre alla leader Giorgia Meloni, in lista Francesco Lollobrigida, Fabio Rampelli, Marco Silvestroni e Giovanni Donzelli. Infine, Forza Italia: presenti la compagna di Berlusconi, Marta Fascina, e altri esponenti di peso come Flavio Tosi, Rita Dalla Chiesa, Paolo Barelli e Valentina Vezzali.

RISULTATI CAMERA COLLEGI PLURINOMINALI, DIRETTA ELEZIONI POLITICHE 2022: ELENCO DI TUTTI I NOMI

Nei link che segnaliamo qui di seguito troverete l’elenco completo di tutti i nomi dei candidati nei collegi plurinominali alla Camera dei Deputati per le elezioni 2022, con rispettivi partiti di riferimento: a disposizione il riferimento di “Eligendo” sul portale del Ministero dell’Interno; l’elenco in pdf fornito da YouTrend con tutti i nomi dei candidati; lo strumento del “TrovaCollegio” di YouTrend per Sky TG24. C’è da attendere qualche ora per arrivare agli agognati risultati definitivi, attesi nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre.

