Risultati Camera Collegi uninominali, diretta Elezioni Politiche 2022/ I candidati: elenco nomi

RISULTATI CAMERA COLLEGI UNINOMINALI, DIRETTA ELEZIONI POLITICHE 2022: COME TROVARE LA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE

Esattamente come cinque anni fa, le Elezioni Politiche 2022 prevedono la suddivisione in collegi uninonimali e plurinominali sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica. Nei vari collegi si decide chi otterrà uno dei 600 seggi parlamentari totali. La legge elettorale è il Rosatellum-bis, adattato però in seguito al taglio dei parlamentari, questa la nuova spartizione: 221 seggi uninominali con sistema maggioritario e 367 seggi plurinominali con sistema proporzionale.

Come ben sappiamo, in Italia sono previste 28 circoscrizioni e la metà, 14 coincidono con una singola regione, mentre le altre corrispondo ad una o più province delle sei regioni più popolose. Per quanto concerne i collegi uninominali, qui viene eletto il candidato più votato tra quelli in lizza. Per individuare i 147 candidati nei collegi uninominali alla Camera è possibile consultare Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato oppure il link “Trovacollegio” messo a punto da YouTrend per SkyTG24 dove inserendo l’indirizzo di residenza si può trovare: i candidati di quel collegio, il fac-simile della scheda elettorale di Camera e Senato.

NOMI LEADER E “VIP” NEI COLLEGI UNINOMINALI CAMERA: DOVE SI CANDIDANO

Tra i candidati per i 147 seggi nei collegi uninominali alla Camera si trovano diversi nomi di spicco dei partiti, in lizza per un posto nel prossimo Parlamento. Tra i leader di partito non possiamo non citare Giorgia Meloni, in corsa nel collegio U03 in Abruzzo. Poi troviamo Luigi Di Maio, capo politico di Impegno civico, in corsa nel collegio U02 in Campania. E ancora, spazio agli ex ministri Mara Carfagna e Sergio Costa, entrambi nello stesso collegio del titolare della Farnesina, rispettivamente per il Terzo polo e per il Movimento 5 Stelle. Un altro leader che ha scelto di candidati nel collegio uninominale alla Camera è Luigi De Magistris, leader di Unione popolare in corsa nel collegio Campania 1 – U03. Infine, segnaliamo il coordinatore forzista Antonio Tajani, che ha scelto di correre nel collegio Lazio 1 –U08, e Giulio Tremonti, in lizza nel collegio Lombardia 1 – U09.

RISULTATI CAMERA, COLLEGI UNINOMINALI, DIRETTA ELEZIONI POLITICHE 2022: TUTTI I NOMI E LE COALIZIONI

Ecco qui di seguito l’elenco completo di tutti i nomi dei candidati nei collegi uninominali alla Camera per le Elezioni Politiche 2022, le rispettive coalizioni di riferimento e le circoscrizioni dove si presentano (seguendo l’ordine fornito dal Ministero dell’Interno). Per i risultati in diretta occorrerà attendere il pieno spoglio delle schede appena dopo la chiusura delle urne alle ore 23: tra la notte e la mattina del 26 settembre sarà possibile capire chi sarà stato eletto e chi no.

