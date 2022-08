Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata (14 agosto)

RISULTATI SERIE A, È IL GIORNO DI SALERNITANA ROMA!

I risultati Serie A ci faranno naturalmente compagnia anche oggi, domenica 14 agosto 2022: dopo i quattro anticipi disputati ieri, sarà la volta di altre quattro partite, in attesa poi dei due posticipi di domani che daranno il volto definitivo alla classifica di Serie A al termine della prima giornata solamente alla sera del giorno di Ferragosto, per rendere ancora più simbolica la partenza anticipata del campionato a causa della pausa che ci attenderà più avanti per i Mondiali Qatar 2022.

Ecco quindi spiegata questa partenza della Serie A nel cuore dell’estate, fatto certamente non usuale in Italia. Andiamo però a ricordare subito quali saranno le quattro partite che ci terranno compagnia oggi per i risultati Serie A: gli orari sono quelli estivi, dunque si comincerà alle ore 18.30 con Fiorentina Cremonese e Lazio Bologna, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Salernitana Roma e Spezia Empoli. Infine ricordiamo pure che domani, lunedì di Ferragosto, ci saranno due bellissimi posticipi Verona Napoli e Juventus Sassuolo per chiudere la prima giornata di Serie A.

RISULTATI SERIE A: LE DUE ROMANE

In questa prima domenica dei risultati Serie A, le due squadre più attese saranno senza dubbio le romane. Debutto casalingo per la Lazio di Maurizio Sarri contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, appuntamento sempre speciale per i biancocelesti. L’estate della Lazio è stata molto tranquilla, il punto di forza allora potrebbero essere le conferme dei nomi di spicco, dallo stesso Sarri fino ai vari Milinkovic-Savic e naturalmente Immobile, il quattro volte capocannoniere della Serie A e sempre più simbolo dei biancocelesti, che dovranno sconfiggere anche lo scetticismo dei loro stessi tifosi.

Scetticismo che probabilmente è nato anche a causa dello stridente confronto con lo spumeggiante mercato della Roma, che ha portato al servizio di José Mourinho nomi di grande prestigio come Georgino Wijnaldum, Nemanja Matić ma naturalmente soprattutto Paulo Dybala. Con questi acquisti e sotto la guida dello Special One, dopo la Conference League vinta nello scorso mese di maggio, adesso nel mirino della Roma c’è qualcosa di ben più grande. Dalla trasferta sul campo della Salernitana si attendono le prime risposte e dovranno essere positive…

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

ore 18.30

Fiorentina Cremonese

Lazio Bologna

ore 20.45

Salernitana Roma

Spezia Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Atalanta, Inter, Torino 3

Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Juventus, Lazio, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Spezia, Verona, Lecce, Monza, Udinese, Sampdoria 0











