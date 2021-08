Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata, 22 agosto

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON JUVENTUS UDINESE

I risultati Serie A oggi, domenica 22 agosto 2021, ci regaleranno nuove emozioni con altre quattro partite della prima giornata che apre il nuovo campionato di Serie A 2021-2022. Ieri abbiamo visto in campo tra le altre pure l’Inter campione d’Italia, oggi sarà la volta della Juventus che vuole provare a riprendersi lo scettro che era stato bianconero per ben nove campionati consecutivi, ma sono naturalmente molto attesi pure i debutti di Napoli e Roma.

Risultati Serie A, classifica/ Lazio ok, l'Atalanta fa 2-1 al 93' e beffa il Torino

Insomma, di carne al fuoco ce ne sarà molta nelle prossime ore e la prima classifica di Serie A si farà più completa, anche se dobbiamo ricordare che questa prima giornata prevederà anche ben due posticipi al lunedì, che saranno Cagliari Spezia e Sampdoria Milan. Annotiamo che, essendo ancora agosto, si gioca come ormai tradizione da qualche anno solo in due fasce orarie tra il tardo pomeriggio e la prima serata: in totale avremo quattro partite oggi, nel campionato di Serie A 2021-2022 il cui punto di riferimento televisivo è adesso Dazn, che trasmette tutte le partite di cui sette in esclusiva.

Risultati Serie A, classifica/ Juventus e Milan in Champions League, beffa Napoli!

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo finalmente a presentare le quattro partite che oggi ci daranno altri risultati Serie A per la prima giornata del nuovo campionato. Alle ore 18.30 saranno in programma Udinese Juventus e Bologna Salernitana, mentre alle ore 20.45 avremo un altro doppio appuntamento, in questo caso con Roma Fiorentina e Napoli Venezia. Dunque l’attesa sarà grande per la partita di Udine, dove comincerà con un “derby” bianconero la seconda avventura con la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri, che vuole riportare la Juventus a vincere lo scudetto.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (38^ giornata)

In contemporanea, il Bologna ospiterà al Dall’Ara la neopromossa Salernitana in una partita che potrebbe già mettere in palio punti pesanti per chi cerca la tranquillità in classifica. In prima serata avremo invece l’attesissimo debutto di José Mourinho sulla panchina della Roma, ma pure quello altrettanto stuzzicante di Luciano Spalletti alla guida tecnica del Napoli. I giallorossi sono attesi da una grande classica del calcio italiano contro la Fiorentina all’Olimpico, mentre i partenopei ospiteranno la neopromossa Venezia, che cercherà la sorpresa al San Paolo-Maradona.

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

Ore 18.30

Udinese Juventus

Bologna Salernitana

Ore 20.45

Roma Fiorentina

Napoli Venezia

CLASSIFICA

Inter, Lazio, Sassuolo, Atalanta 3

Torino, Verona, Empoli, Genoa 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA