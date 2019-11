Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (11^ giornata, 3 novembre)

Oggi domenica 3 novembre ci attende un altro giorno ricco di risultati Serie A per l’undicesima giornata del campionato 2019-2020, che ieri ha vissuto tre anticipi di lusso e domani invece si completerà con l’ultimo posticipo. Dunque la Serie A continua a grande ritmo, considerato che solo pochi giorni fa abbiamo vissuto un turno infrasettimanale, vediamo allora per prima cosa subito il calendario delle partite che oggi ci daranno altri sei risultati Serie A per questa undicesima giornata: alle ore 12.30 si comincia con Atalanta Cagliari, seguita alle ore 15.00 da Genoa Udinese, Verona Brescia e Lecce Sassuolo; alle ore 18.00 il primo posticipo sarà Fiorentina Parma, mentre alle ore 20.45 il match di prima serata sarà Milan Lazio, una partita naturalmente molto attesa. Dovremo invece aspettare domani per Spal Sampdoria, che completerà il quadro dei risultati e ci darà la classifica di Serie A definitiva dopo questa giornata.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH A SORPRESA

Nel quadro dei risultati Serie A per le partite di oggi spicca in modo forse imprevedibile il lunch match Atalanta Cagliari che, classifica alla mano, è sicuramente l’incontro più significativo della domenica, dopo i grandi anticipi di ieri. Il merito va attribuito ad entrambe le squadre: l’Atalanta è ormai una splendida realtà del nostro calcio, naviga al terzo posto e arriva dal pareggio di Napoli, ennesima conferma del valore assoluto della Dea di Gian Piero Gasperini. Se l’Atalanta dunque non sorprende più nessuno, bisogna fare grandi complimenti all’ottimo Cagliari di Rolando Maran, che con la vittoria di mercoledì sera contro il Bologna è salito a quota 18 punti, dunque per il momento perfettamente in linea per lottare per l’Europa League e addirittura anche per la Champions. Naturalmente il cammino è ancora lungo, possiamo però già dire che la salvezza davvero non dovrebbe essere un problema e che i sardi potranno regalarsi soddisfazioni recitando da mina vagante. Se poi arrivasse pure qualcosa in più…

RISULTATI SERIE A, 11^ GIORNATA

Ore 12.30

Atalanta Cagliari

Ore 15.00

Genoa Udinese

Verona Brescia

Lecce Sassuolo

Ore 18.00

Fiorentina Parma

Ore 20.45

Milan Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 29

Inter 28

Roma 22

Atalanta 21

Lazio, Napoli, Cagliari 18

Fiorentina 15

Parma 13

Bologna, Verona 12

Torino 11

Milan, Udinese 10

Sassuolo, Lecce 9

Genoa 8

Brescia, Spal 7

Sampdoria 5



