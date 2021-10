Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 11^ giornata, 31 ottobre

RISULTATI SERIE A: OGGI SI INIZA CON INTER UDINESE!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 31 ottobre 2021: arriviamo da un turno infrasettimanale e in più ieri ci sono già stati tre succosi anticipi del turno previsto nel weekend, per cui la classifica di Serie A è in continua evoluzione in questi giorni, ma naturalmente il grosso della undicesima giornata sarà in programma nelle prossime ore.

Come sempre, la domenica inizierà per quanto riguarda i risultati Serie A alle ore 12.30, quando il lunch match sarà Inter Udinese a San Siro. Seguiranno le tre partite delle ore 15.00, che saranno Fiorentina Spezia, Genoa Venezia e Sassuolo Empoli, infine i due posticipi saranno alle ore 18.00 il derby campano Salernitana Napoli e alle ore 20.45 la grande sfida Roma Milan, ricordando che domani ci sarà Bologna Cagliari per chiudere la giornata 11 di Serie A.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Nella nostra panoramica sui risultati Serie A, ci sembra dunque doveroso concentrarci sulla partita di cartello in programma oggi, che naturalmente sarà Roma Milan. Per José Mourinho sarà una sorta di derby e sicuramente ci saranno anche i tifosi dell’Inter (e non solo) a fare il tifo per la Roma, per rallentare la corsa di un Milan che in campionato è bravo e anche fortunato, a differenza di quanto succede in Champions League. I rossoneri arrivano dalla vittoria contro il Torino, sapranno volare anche all’Olimpico?

Quanto alla Roma, la vittoria di mercoledì a Cagliari ha mantenuto i giallorossi al quarto posto, che è l’obiettivo fondamentale della stagione. I capitolini sono davanti ad Atalanta, Lazio e Juventus, il che non era scontato per chi l’anno scorso è arrivata ultima fra le big, però servirebbe una grande impresa per dare slancio alla Roma, che finora ha già perso contro Lazio e Juventus e pareggiato contro il Napoli. Cosa ci dirà il big-match?

RISULTATI SERIE A, 11^ GIORNATA: CLASSIFICA, PARTITE, ORARI

Ore 12.30

Inter Udinese

Ore 15.00

Fiorentina Spezia

Genoa Venezia

Sassuolo Empoli

Ore 18.00

Salernitana Napoli

Ore 20.45

Roma Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Napoli 28

Inter 21

Roma, Atalanta 19

Lazio 18

Juventus, Fiorentina, Verona 15

Sassuolo, Torino14

Bologna, Empoli 12

Udinese

Sampdoria 9

Spezia, Venezia 8

Genoa, Salernitana 7

Cagliari 6



