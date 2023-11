RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live: due pareggi! (domenica 26 novembre 2023)

RISULTATI SERIE A: QUANTI GOAL

Termina il primo tempo su entrambi i campi e andiamo a vedere insieme i risultati Serie A: Frosinone e Genoa è giunta a conclusione con un risultato di 1-1. L’inizio della partita ha visto Soule segnare un gol da fuori area, dando l’iniziale vantaggio al Frosinone. Tuttavia, la risposta del Genoa è stata rapida e sorprendente, con Malinovskyi che ha colpito un potente tiro da trenta metri, superando il portiere e portando il risultato in parità. Il primo tempo tra Empoli e Sassuolo è giunto a conclusione con un risultato di 2-2. La partita è stata caratterizzata da un momento critico per la difesa neroverde, con una sorta di dormita collettiva che ha permesso a Fazzini di recuperare lo svantaggio segnando un destro che si è infilato alla sinistra del portiere. Questa situazione ha evidenziato un momento di debolezza nella difesa del Sassuolo, consentendo all’Empoli di ristabilire la parità nel punteggio. L’abilità di Fazzini nel capitalizzare su questa opportunità ha portato a un risultato di pareggio alla fine del primo tempo. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A: FINE PRIMO TEMPO TRA CAGLIARI E MONZA

Finisce il primo tempo del match tra Cagliari e Monza, prima sfida domenicale di questa 13esima giornata di Serie A. I padroni di casa chiudono avanti la prima frazione di gara: il risultato recita 1-0 e a siglare la rete del vantaggio è Dossena al 10′, dopo un gran salvataggio in avvio di Scuffett su D’Ambrosio. Il Cagliari torna così a segnare nei primi dieci minuti di gara in Serie A, cosa che non riusciva dall’aprile 2022. Non mancano però neppure le occasioni per gli ospiti, avanti con Mota, Birindelli e Gagliardini ma troppo poco precisi per segnare la rete del pari. I primi 45 minuti finiscono dunque 1-0. Ora, alla ripresa, la formazione di Palladino dovrà cercare la via del gol per mettere in parità i conti e poi magari provare a vincerla, al fine di confermarsi dopo l’ottimo inizio di campionato. (agg. JC)

RISULTATI SERIE A: VIA ALLA PRIMA SFIDA

Sta per cominciare Cagliari Monza e allora presentiamo meglio la partita che aprirà il programma della domenica per i risultati di Serie A. Per il Cagliari di mister Claudio Ranieri questa è stata finora una stagione difficile, però nelle ultime settimane sono arrivati chiari segnali di ripresa che fanno ben sperare i rossoblù sardi per l’inseguimento a una salvezza che sembra certamente più fattibile oggi rispetto a quanto fosse un mese fa. Il cammino tuttavia sarà ancora molto lungo per il Cagliari e certamente passa anche attraverso risultati da ottenere in partite come quella di oggi contro il Monza allenato da Raffaele Palladino. I brianzoli anche in questa stagione si stanno ritagliando un buon ruolo di centro classifica in Serie A, ma potrebbero sognare anche più in grande e allora arrivano a Cagliari cercando un colpo che potrebbe schiudere per il Monza prospettive decisamente intriganti. Adesso però basta parole, l’attenzione va tutta al campo della Sardegna Arena per aprire la domenica per i risultati di Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A: PRONTI AD UNA NUOVA DOMENICA DI CALCIO

I risultati Serie A ci faranno compagnia naturalmente anche oggi, domenica 26 novembre 2023, perché prosegue la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, che è già cominciata ieri con tre anticipi di lusso con un gran numero di big in campo e che poi proseguirà anche lunedì con ben due posticipi conclusivi. Oggi restano quindi in totale cinque partite, le emozioni sono comunque assicurate per la classifica di Serie A, soprattutto perché fra queste ci sarà anche il derby d’Italia.

Andiamo allora subito a presentare tutto quello che ci attende nelle prossime ore per i risultati Serie A della tredicesima giornata di campionato, a cominciare come al solito dalle ore 12.30, quando si giocherà Cagliari Monza. Alle ore 15.00 ecco invece un doppio appuntamento con Empoli Sassuolo e Frosinone Genoa, mentre alle ore 18.00 ci attenderà il fischio d’inizio di Roma Udinese. Una domenica quindi già piuttosto interessante, man che naturalmente toccherà il suo culmine alle ore 20.45, quando inizierà il super posticipo Juventus Inter.

RISULTATI SERIE A, IL DERBY D’ITALIA

Naturalmente parliamo adesso in maniera più approfondita di Juventus Inter, che sarà per più di un motivo l’incontro di cartello della domenica per i risultati Serie A. Innanzitutto c’è la fortissima rivalità che divide le due squadre, le due società, le due tifoserie, una differenza che potremmo forse spingerci a definire identitaria e che nella storia ha portato a molti episodi che sono rimasti memorabili, purtroppo non sempre in positivo. Si discute da decenni sulla definizione “derby d’Italia”, ma oggettivamente è la rivalità più forte del nostro calcio.

Tutto questo raggiunge un apice se Juventus e Inter occupano le prime due posizioni della classifica di Serie A, come è in questo momento. I bianconeri sicuramente non giocano un calcio divertente, lo abbiamo visto pure contro il Cagliari, ma sono l’essenza della praticità e questo è un pericolo per tutti, a maggior ragione considerando che la Juventus può concentrarsi solamente sul campionato. Dall’altra parte ecco l’Inter di Simone Inzaghi, che è sicuramente in questo momento la migliore squadra d’Italia: primo posto in classifica, migliore attacco e migliore difesa, ottavi di Champions League in tasca con due giornate d’anticipo, capacità di vincere sia con il gioco sia con colpi come quello di Dimarco contro il Frosinone. Allo Stadium però sarà una battaglia epica…

RISULTATI SERIE A, 13^ GIORNATA

FINE PARTITA Cagliari Monza 1-0

INTERVALLO Empoli Sassuolo 2-2

INTERVALLO Frosinone Genoa 1-1

ore 18.00 Roma Udinese

ore 20.45 Juventus Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 31

Juventus 29

Milan 26

Napoli 24

Atalanta, Fiorentina 20

Roma, Bologna 18

Monza, Lazio 17

Torino 16

Frosinone 15

Genoa, Lecce 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9











