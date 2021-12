Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 16^ giornata (5 dicembre)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON BOLOGNA FIORENTINA

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 5 dicembre 2021. La sedicesima giornata è partita con il botto, perché nei tre anticipi di ieri sono scese in campo le prime cinque della classifica di Serie A, con ben due scontri diretti di lusso che sono stati i big-match del turno, ma naturalmente questo non significa che ci attende una domenica da trascurare: dalla lotta per le Coppe europee fino alla salvezza, c’è ancora molto da dire.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol: l'Atalanta piega il Napoli

Naturalmente come prima cosa andiamo a presentare il programma delle partite che ci daranno i risultati Serie A oggi: si comincerà alle ore 12.30 con l’intrigante derby dell’Appennino Bologna Fiorentina, seguito alle ore 15.00 da Spezia Sassuolo e dal derby veneto Venezia Verona (solo due partite nella fascia pomeridiana). Alle ore 18.00 avremo Sampdoria Lazio mentre alle ore 20.45 ecco Juventus Genoa in prima serata. Infine ci saranno ben due posticipi domani, Empoli Udinese e Cagliari Torino.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol: pari tra Torino ed Empoli! Live score

RISULTATI SERIE A: IL POSTICIPO

Mettiamo in copertina tra i risultati Serie A attesi per oggi dunque il posticipo di prima serata Juventus Genoa. Il calendario di certo non sta aiutando Andriy Shevchenko nella sua nuova avventura come allenatore del Genoa: Roma e Milan nelle prime tre uscite, Juventus alla quarta, per di più con totale emergenza causata da una lunga lista di infortunati. Il ko contro il “suo” Milan ha visto il Genoa ancora a secco di gol, forse a Sheva converrebbe schierare in attacco un certo numero 7 di qualche anno fa…

La Juventus dal canto suo martedì si è parzialmente rilanciata vincendo sul campo della Salernitana nel turno infrasettimanale, ma ciò naturalmente non può bastare. Serve un filetto di vittorie e il calendario non molto difficile fino a Natale potrebbe dare una mano: i bianconeri devono però rispondere vincendole tutte, perché anche solo un ulteriore passo falso potrebbe essere un problema per una classifica già deficitaria. Insomma, mai come in questo momento “vincere è l’unica cosa che conta”…

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Napoli rimontato a Reggio!

RISULTATI SERIE A, 16 GIORNATA

Ore 12.30

Bologna Fiorentina

Ore 15.00

Spezia Sassuolo

Venezia Verona

Ore 18.00

Sampdoria Lazio

Ore 20.45

Juventus Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Roma 25

Bologna, Fiorentina, Juventus 24

Lazio 22

Verona, Empoli 20

Sassuolo 19

Torino 18

Udinese 16

Sampdoria, Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA