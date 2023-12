RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Al Dall’Ara per la Champions, diretta gol live score (oggi 17 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: PER LA CHAMPIONS

Un approfondimento nella nostra panoramica sui risultati di Serie A è doveroso naturalmente anche per Bologna Roma, perché la classifica ci dice che rossoblù e giallorossi sono appaiati a quota 25 punti, cioè entrambe in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe il grande obiettivo stagionale per la Roma e naturalmente un vero e proprio sogno per quanto riguarda invece un Bologna che sta impressionando tutti. Una sfida a tinte “nerazzurre”, per così dire, se si pensa che Thiago Motta fu allenato da José Mourinho nell’anno del Triplete dell’Inter.

Tuttavia l’amarcord ha poco spazio oggi, perché l’andamento del Bologna non può più essere sottovalutato da nessuno, grazie a cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle ultime nove partite giocate, intervallo di tempo scelto non a caso, perché corrisponde anche alla crescita della Roma, che dopo il difficile inizio ha raccolto sei vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ecco quindi spiegato il perché possiamo parlare di un potenziale spareggio per la qualificazione in Champions League che ci attende fra qualche ora allo stadio Renato Dall’Ara… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CINQUE PARTITE OGGI!

I risultati Serie A saranno evidentemente protagonisti anche oggi, domenica 17 dicembre 2023: la curiosità è che oggi sarà l’ultima domenica dell’anno solare 2023 in compagnia del campionato di Serie A, che infatti non osserverà pause per le festività natalizie ma nelle prossime due settimane giocherà sempre di sabato (con anticipi al venerdì), per lasciare libere le domeniche che saranno rispettivamente il 24 e il 31 dicembre. Per adesso però siamo ancora all’insegna della normalità e allora prepariamoci a vivere una domenica con ben cinque partite del massimo campionato.

I risultati di Serie A ci regaleranno di conseguenza nelle prossime ore questi incontro validi per la sedicesima giornata del massimo torneo: alle ore 12.30 il lunch match sarà l’intrigante derby lombardo Milan Monza; alle ore 15.00 ecco invece Fiorentina Verona e Udinese Sassuolo, in contemporanea (ormai è una notizia); alle ore 18.00 sarà decisamente stuzzicante Bologna Roma, tuttavia la palma del big-match della domenica va assegnata al posticipo delle ore 20.45 Lazio Inter, attesissima naturalmente anche per quanto riguarda gli effetti sulla classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Parliamo più diffusamente allora proprio di Lazio Inter per i risultati Serie A. Partita ovviamente mai banale per il grande ex Simone Inzaghi, che l’anno scorso aveva perso all’Olimpico e stavolta cerca un verdetto naturalmente diverso, per rafforzare ancora di più gli straordinari numeri dell’Inter in questo campionato, con i nerazzurri che sono reduci dalla vittoria per 4-0 contro l’Udinese, un punteggio perfetto per dimostrare il valore di chi vanta allo stesso tempo l’attacco nettamente migliore e anche la difesa più solida del campionato di Serie A.

Primo posto quindi più che meritato finora per l’Inter, ma naturalmente la trasferta sul campo della Lazio si annuncia potenzialmente assai ostica, perché i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno bisogno di un risultato ad effetto per rilanciarsi in un campionato finora modesto per la Lazio, che dopo il pareggio contro il Verona di settimana scorsa si ritrova nell’anonimato di metà classifica – molte più soddisfazioni sono arrivate in questi mesi per i capitolini dalla Champions League, ma a questo si tornerà a pensare a febbraio e nel frattempo l’imperativo sarà migliorare la posizione in classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A: 16^ GIORNATA

ore 12.30

Milan Monza

ore 15.00

Fiorentina Verona

Udinese Sassuolo

ore 18.00

Bologna Roma

ore 20.45

Lazio Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 38

Juventus 37

Milan 29

Napoli 27

Roma, Bologna 25

Fiorentina 24

Torino, Atalanta 23

Monza, Lazio 21

Lecce 2o

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese, Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8











