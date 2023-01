Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 17^ giornata, 8 gennaio

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON SALERNITANA TORINO

I risultati Serie A naturalmente ci terranno compagnia anche oggi, domenica 8 gennaio 2023, perché dall’ora di pranzo fino alla prima serata sono in programma altre cinque partite nel programma della diciassettesima giornata della Serie A 2022-2023, che è cominciata ieri con tre anticipi e si completerà con un lunedì caratterizzato da ben due posticipi per completare la classifica di Serie A. Siamo appena al terzultimo turno del girone d’andata perché naturalmente il campionato si è rimesso in moto solamente mercoledì dopo 51 giorni di interruzione, ma adesso ci attende un periodo molto intenso, Coppa Italia e Supercoppa Italiana comprese.

Andiamo allora a ricordare quali siano le cinque partite che sono coinvolte oggi dai risultati Serie A per la diciassettesima giornata: si comincerà alle ore 12.30 con Salernitana Torino, doppio appuntamento invece alle ore 15.00 con Lazio Empoli e Spezia Lecce, ecco poi alle ore 18.00 il primo posticipo Sampdoria Napoli, infine alle ore 20.45 Milan Roma, che sarà naturalmente il big-match di questa diciassettesima giornata del campionato di Serie A, che è finalmente tornato protagonista con il nuovo anno.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Nella partita di spicco di oggi per i risultati Serie A, naturalmente i riflettori dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro si accenderanno sul Milan e la Roma. I rossoneri di Stefano Pioli arrivano dalla convincente vittoria contro la Salernitana, anche se nel finale hanno rischiato di buttare via una vittoria che avrebbe potuto essere ben più netta. In ogni caso, sono indicazioni positive per il Milan, a maggior ragione dopo il crollo in amichevole contro il Psv Eindhoven, che aveva fatto temere una ripartenza più complicata per i campioni d’Italia.

Naturalmente la Roma sarà un banco di prova più significativo: José Mourinho farebbe molto volentieri lo sgambetto ai rossoneri, anche perché sarebbe uno scatto molto importante per i giallorossi verso l’agognato quarto posto, tuttavia la Roma dovrà fare meglio rispetto a quanto fatto vedere contro il Bologna mercoledì pomeriggio. La vittoria è arrivata, ma i capitolini hanno sofferto decisamente troppo e ripetendo la stessa prestazione difficilmente uscirebbero dal Meazza con un risultato positivo stasera…

RISULTATI SERIE A, 17^ GIORNATA

Ore 12.30

Salernitana Torino

Ore 15.00

Lazio Empoli

Spezia Lecce

Ore 18.00

Sampdoria Napoli

Ore 20.45

Milan Roma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41

Juventus 37

Milan 36

Inter 34

Lazio, Roma 30

Atalanta 28

Udinese 25

Fiorentina 23

Torino 22

Bologna 19

Empoli, Lecce, Monza 18

Salernitana 17

Sassuolo 16

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Verona 6











