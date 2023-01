Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 18^ giornata, 15 gennaio

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON SASSUOLO LAZIO

I risultati Serie A che cosa ci proporranno oggi, domenica 15 gennaio 2023? Sappiamo che la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023 è cominciata fortissimo grazie al grande anticipo Napoli Juventus addirittura al venerdì sera, poi ieri ci sono stati altri tre anticipi che hanno visto in campo tra le altre Inter e Milan, che mercoledì saranno attese dalla Supercoppa Italiana, ma oggi ci saranno comunque cinque partite, con riflessi che saranno quindi molto interessanti anche per quanto riguarda la classifica di Serie A.

Andiamo allora a ricordare quale sarà nelle prossime ore il programma delle partite per i risultati Serie A della diciottesima giornata, che sarà infine completata lunedì sera dall’ultimo posticipo Empoli Sampdoria. La domenica invece inizierà come di consueto alle ore 12.30 con il lunch match Sassuolo Lazio, che sarà seguito alle ore 15.00 da Torino Spezia e Udinese Bologna. Il primo posticipo sarà come sempre alle ore 18.00 e si tratterà di Atalanta Salernitana, mentre l’incontro delle ore 20.45 sarà Roma Fiorentina, sicuramente il big-match della domenica di Serie A.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SUL TORINO

Indicata l’importanza del match di prima serata, parlando dei risultati di Serie A vogliamo tuttavia concentrare oggi la nostra attenzione in particolare sul Torino, che in settimana ha firmato l’impresa vincendo contro il Milan a San Siro in Coppa Italia e qualificandosi per i quarti di finale della manifestazione. Una soddisfazione importante per una società blasonata come il Torino, che tra l’altro in questa stagione sembra avere un feeling speciale con le partite contro il Milan, già sconfitto anche in campionato dai granata di Ivan Juric.

Parlando quindi nello specifico soprattutto della Serie A, ecco che il Torino si trova in una posizione piuttosto particolare, perché con 23 punti a nemmeno metà stagione non ci saranno naturalmente problemi per la salvezza, tuttavia sembra difficile sognare di lottare per la qualificazione alle Coppe europee. Ecco allora che il Torino deve ancora “scoprire” quale sarà il suo ruolo, cercando certamente di chiudere il campionato nella migliore posizione possibile, ma la Coppa Italia potrebbe essere a questo punto la competizione in cui cercare gloria

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

ore 12.30

Sassuolo Lazio

ore 15.00

Torino Spezia

Udinese Bologna

ore 18.00

Atalanta Salernitana

ore 20.45

Roma Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Milan 38

Juventus, Inter 37

Lazio, Atalanta, Roma 31

Udinese 25

Fiorentina, Torino 23

Monza 21

Lecce 20

Bologna, Empoli 19

Salernitana 18

Sassuolo 16

Spezia 15

Verona, Sampdoria 9

Cremonese 7











