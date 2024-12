RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: OGGI QUATTRO ANTICIPI

Rieccoci con i risultati Serie A che tornano subito a farci compagnia oggi, sabato 28 dicembre 2024. La sosta per le festività è ormai un ricordo del passato, non ce la si può più permettere con il calendario sempre più intasato e allora l’unica particolarità di questa settimana è che nei giorni scorsi non ci sono stati impegni con le Coppe, nazionali o europee. Il campionato però non manca il suo appuntamento e anzi, ci attende un sabato che sarà caratterizzato da ben quattro anticipi, quindi anche più ricco del solito.

Per di più ci attendono partite che saranno significative per tutti gli obiettivi nella classifica di Serie A, dallo scudetto alla salvezza. Infatti i risultati Serie A per la diciottesima giornata cominceranno a farci compagnia con un doppio appuntamento alle ore 15.00, quando ci sarà il fischio d’inizio per Empoli Genoa e Parma Monza, seguite alle ore 18.00 da Cagliari Inter e infine alle ore 20.45 da Lazio Atalanta, che sarà senza dubbio uno dei big-match della giornata che chiuderà l’anno solare della Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SERATA DI LUSSO ALL’OLIMPICO

Lazio Atalanta merita dunque il massimo delle nostre attenzioni per i risultati Serie A, perché in questa stagione potrebbe addirittura essere una sfida per lo scudetto. Certamente i biancocelesti di Marco Baroni con la batosta subita contro l’Inter hanno visto ridimensionarsi il sogno tricolore, però restano ad altissima quota, hanno dimostrato una preziosa reazione immediata con la vittoria sul campo del Lecce e allora come minimo la qualificazione per la prossima Champions League resta un obiettivo alla portata. In caso di vittoria stasera, poi, potrebbe riaprirsi anche qualche altra porta…

L’Atalanta invece è ormai una forte candidata allo scudetto, senza alcuna ombra di dubbio: la Dea di Gian Piero Gasperini vola ancora più in alto con la bellezza di undici successi consecutivi dal 5 ottobre in poi, la vittoria pur sofferta contro l’Empoli di domenica scorsa ha garantito un Natale da capolista e con un colpaccio all’Olimpico il Capodanno sarebbe ancora più bello. Lo spettacolo sarà garantito in un sabato sera che si annuncia quindi meraviglioso…

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

ore 15.00

Empoli Genoa

Parma Monza

ore 18.00

Cagliari Inter

ore 20.45

Lazio Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 40

Napoli 38

Inter 37

Lazio 34

Juventus, Fiorentina 31

Bologna 28

Milan 26

Udinese 23

Empoli, Torino, Roma 19

Genoa, Lecce 16

Parma, Como, Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10