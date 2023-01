Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 19^ giornata, 22 gennaio

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON SAMPDORIA UDINESE

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, domenica 22 gennaio 2023, anche se francamente stavolta risulta difficile dire che sia la domenica il giorno centrale della diciannovesima giornata del massimo campionato, ultimo turno del girone d’andata. Infatti, dopo i classici tre anticipi del sabato, avremo altrettanti posticipi tra lunedì e martedì, che coinvolgeranno tra le altre Inter e Milan, per permettere di assorbire al meglio il viaggio di ritorno dall’Arabia Saudita dopo la Supercoppa Italiana, trionfale per i nerazzurri e umiliante per il Diavolo.

Quindi questa diciannovesima giornata avrà dieci partite in altrettante fasce orarie e quattro giorni differenti, anche oggi la Serie A con i suoi risultati ci farà compagnia dall’ora di pranzo fino alla prima serata. Si comincerà alle ore 12.30 con Sampdoria Udinese, che sarà seguita alle ore 15.00 da Monza Sassuolo. Ecco poi alle ore 18.00 Spezia Roma, infine avremo alle ore 20.45 Juventus Atalanta, che naturalmente si merita il titolo di big-match, anche se poi dovremo aspettare fino all’ultimo posticipo di martedì sera per avere la classifica di Serie A definitiva al termine del girone d’andata.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Parliamo adesso in maniera più approfondita proprio di Juventus Atalanta, che sarà senza ombra di dubbio il big-match della domenica per i risultati Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri devono reagire dopo la terribile sconfitta per 5-1 contro il Napoli, che in un colpo solo ha distrutto i grandi progressi (almeno in termini di risultati) degli ultimi mesi, facendo riemergere tutti i dubbi su una Juventus che brilla solo nel rendimento difensivo. Se cede la difesa, ecco evidenziati in maniera spietata tutti gli altri limiti. Il -15 di penalizzazione (anche se su questo fronte potrebbero esserci degli sviluppi) è stata una batosta ancora peggiore e quindi per i bianconeri il momento è pessimo.

Proprio il quarto posto diventato chimera per la Juventus potrebbe invece essere il grande obiettivo dell’Atalanta, che con due vittorie consecutive si è rilanciata dopo un periodo complicato ed è sole tre lunghezze alle spalle della Juventus nella classifica “sul campo” e quarta a pari merito con le romane in quella reale. A proposito di risultati roboanti, per la Dea ecco in positivo il memorabile 8-2 di domenica scorsa contro la Salernitana, che ci ha permesso di ammirare di nuovo un’Atalanta spettacolare, prerogativa che quest’anno era fino ad allora passata in secondo piano nel nuovo corso di Gian Piero Gasperini. Siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà allo Stadium…

RISULTATI SERIE A, 19^ GIORNATA

ore 12.30 Sampdoria Udinese

ore 15.00 Monza Sassuolo

ore 18.00 Spezia Roma

ore 20.45 Juventus Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Milan 38

Inter 37

Lazio, Atalanta, Roma 34

Torino 26

Udinese 25

Fiorentina 23

Juventus, Bologna, Empoli 22

Monza 21

Lecce 20

Spezia, Salernitana 18

Sassuolo 16

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 7











