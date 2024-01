RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Occhio alla Fiorentina! Diretta gol live score (oggi 6 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: FOCUS VIOLA

Per presentare quello che ci attenderà oggi per i risultati Serie A, possiamo spendere qualche parola in più anche sulla Fiorentina che è l’unica altra squadra oltre alla capolista Inter a giocare oggi fra le prime dieci della classifica di Serie A. La Fiorentina quindi potrebbe provare ad approfittare della crisi del Sassuolo per consolidare un piazzamento eccellente per i viola, che hanno chiuso l’anno solare 2023 al quarto posto e di conseguenza virtualmente qualificati per la prossima edizione della Champions League.

Risultati Serie A, Classifica/ vittoria bianconera! Diretta gol live score (oggi 30 dicembre 2023)

Il cammino naturalmente è ancora lunghissimo, ma certamente la Fiorentina è una delle squadre più in forma delle ultime settimane, avendo ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle cinque giornate disputate nel mese di dicembre. L’altalena dei risultati è notevole: la Fiorentina ha fatto benissimo nelle prime otto giornate di campionato (17 punti), poi è incappata in un grave passaggio a vuoto con soli 3 punti ottenuti nelle successive cinque partite, infine a dicembre è tornata a fare meraviglie con 13 punti in cinque giornate. Come inizierà quindi il mese di gennaio per gli uomini di Vincenzo Italiano? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tris della Lazio! Diretta gol live score (oggi 29 dicembre 2023)

UN RICCO SABATO

I risultati Serie A saranno protagonisti più che mai oggi, sabato 6 gennaio 2024: in questo giorno festivo l’Epifania degli appassionati di calcio sarà particolarmente ricca, dal momento che rispetto al solito ci si allarga anche all’ora di pranzo e in questo modo il sabato di Serie A sarà caratterizzato da ben quattro partite per giungere alla metà della diciannovesima giornata, ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2023-2024, considerando che già ieri sera è stato disputato un primo anticipo.

Andiamo allora a scoprire in maggiore dettaglio tutti gli appuntamenti con i risultati Serie A della diciannovesima giornata nelle prossime ore: si comincerà alle ore 12.30 con Inter Verona, mentre poi avremo alle ore 15.00 Frosinone Monza, alle ore 18.00 Lecce Cagliari ed infine la partita di prima serata sarà alle ore 20.45 Sassuolo Fiorentina. La classifica di Serie A sarà a quel punto quasi definitiva al termine del girone d’andata, ma naturalmente mancheranno ancora i verdetti delle cinque partite in programma invece domani.

Risultati Serie A, classifica/ Roma, sorpasso al Napoli! Diretta gol live score (oggi 23 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Ecco allora che appare piuttosto semplice identificare nell’Inter capolista la principale protagonista dei risultati Serie A per le partite di sabato. I nerazzurri hanno chiuso l’anno solare 2023 con un piccolo rallentamento, sotto forma di pareggio sul campo del Genoa, tuttavia l’Inter di Simone Inzaghi resta sia la migliore difesa sia il migliore attacco del campionato e adesso punta a sfruttare nel migliore dei modi il turno casalingo contro il Verona per tornare immediatamente al successo e prendersi anche il titolo di “campione d’inverno”, naturalmente completamente platonico ma comunque significativo, perché certifica la migliore squadra della prima metà della stagione.

L’Inter molto spesso ha vinto e convinto: nelle ultime settimane ha avuto qualche problema con gli infortuni che hanno penalizzato soprattutto la brevissima avventura in Coppa Italia, mentre in realtà in Serie A il bilancio resta eccellente anche per il mese di dicembre, quando i nerazzurri hanno vinto sui campi di Napoli e Lazio e hanno raccolto 13 punti su un massimo di 15 a disposizione. La Juventus tuttavia non molla, si annuncia un duello potenzialmente stellare e sarebbe allora meglio non ringalluzzire troppo i bianconeri, come potrebbe succedere in caso di seconda partita senza vittoria.

RISULTATI SERIE A, 19^ GIORNATA

ore 12.30 Inter Verona

ore 15.00 Frosinone Monza

ore 18.00 Lecce Cagliari

ore 20.45 Sassuolo Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 45

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33

Bologna 32

Atalanta 29

Roma, Napoli 28

Lazio 27

Torino 24

Monza 22

Genoa 21

Lecce 20

Frosinone 19

Udinese 17

Sassuolo 16

Verona, Cagliari 14

Empoli 13

Salernitana 12











© RIPRODUZIONE RISERVATA