Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 2^ giornata (20 agosto)

RISULTATI SERIE A: SI INIZA CON TORINO LAZIO

I risultati Serie A torneranno protagonisti oggi, sabato 20 agosto 2022, e lo faranno con le prime quattro partite della seconda giornata del massimo campionato. Siamo naturalmente ancora ad agosto e quindi il format è quello che prevede partite esclusivamente nelle fasce del tardo pomeriggio e della prima serata, come già nella giornata d’apertura, che ha dato il primo volto alla classifica di Serie A, con dieci vittorie su dieci (nessun pareggio) e successi per tutte le prime otto dello scorso torneo.

Ricordiamo allora innanzitutto quali saranno le quattro partite che ci terranno compagnia oggi per quanto riguarda i risultati Serie A della seconda giornata: si comincerà alle ore 18.30 con Torino Lazio e Udinese Salernitana, l’attenzione andrà soprattutto allo stadio Olimpico Grande Torino mentre alla Dacia Arena friulani e campani vorranno smuovere la propria classifica; alle ore 20.45 ecco invece Inter Spezia e Sassuolo Lecce, dove dovrebbero essere favorite le due formazioni di casa.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULL’INTER

Parlando dei risultati Serie A, dobbiamo quindi mettere in copertina certamente l’Inter per quanto riguarda le partite di oggi, dal momento che i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno l’unica pretendente allo scudetto che scenderà in campo già nel sabato della seconda giornata del nuovo campionato. Il debutto a Lecce ha confermato vizi e virtù della scorsa stagione: l’Inter sicuramente produce tanto, ma non concretizza in proporzione, nonostante l’immediato ritorno al gol di Romelu Lukaku, motivo per cui ha rischiato di lasciare due punti in Puglia.

Il gol di Denzel Dumfries ha aggiustato la situazione al 95’ minuto, però sarebbe meglio rischiare meno contro le piccole. Oggi arriverà subito un ulteriore banco di prova in tal senso, dal momento che allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro arriverà lo Spezia, che al debutto ha vinto per 1-0 contro l’Empoli. I liguri avranno dunque la serenità di chi è partito bene e cerca un risultato a sorpresa per illuminare ancora di più il proprio inizio di campionato: sarà infatti dovere dell’Inter evitare di incappare in un passo falso.

RISULTATI SERIE A, 2^ GIORNATA

ore 18.30

Torino Lazio

Udinese Salernitana

ore 20.45

Inter Spezia

Sassuolo Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Torino, Roma, Spezia 3

Cremonese, Bologna, Lecce, Monza, Empoli, Salernitana, Udinese, Sampdoria, Verona, Sassuolo 0











