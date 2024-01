RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La sfida per il quarto posto, diretta gol live score (14 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: PER IL QUARTO POSTO

Molte delle squadre in campo oggi hanno il quarto posto come obiettivo stagionale, ma in questo momento per i risultati Serie A vogliamo approfondire il duello a distanza tra la Fiorentina e il Bologna, che tra l’altro si sono affrontate anche in settimana in un derby dell’Appennino per i quarti di Coppa Italia, deciso ai calci di rigore in favore dei viola. Il girone d’andata ha visto la Fiorentina chiudere al quarto posto con 33 punti, bilancio ottimo per la squadra di Vincenzo Italiano, in corsa su ben tre fronti compresa la Conference League.

Risultati Serie A, classifica/ Inter a valanga! Diretta gol live score (oggi 13 gennaio 2024)

Sorprendente è invece il quinto posto del Bologna di Thiago Motta con 32 punti, senza ombra di dubbio la rivelazione della prima metà del campionato. Nel caso del Bologna il quarto posto sarebbe davvero un sogno, ma perché porre limiti alla provvidenza? Oggi gli emiliani saranno impegnati a Cagliari, mentre la Fiorentina ospiterà l’Udinese allo stadio Artemio Franchi: come evolverà quindi questo affascinante duello a distanza? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Sassuolo! Diretta gol live score (oggi sabato 6 gennaio 2024)

SI INIZIA DA LAZIO LECCE!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 14 gennaio 2024, con altre quattro partite per la ventesima giornata, cioè il primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A 2023-2024. Il programma delle prossime ore sarà meno fitto del previsto dopo l’anticipo a ieri di Napoli Salernitana, che evidentemente ha nel proprio destino di essere spesso soggetta a spostamenti, ma ci saranno comunque numerosi spunti d’interesse per le varie esigenze nella classifica di Serie A, che si fanno sempre più pressanti.

Andiamo allora a scoprire che cosa ci offrirà nelle prossime ore il programma della ventesima giornata per i risultati Serie A, a cominciare naturalmente dal classico lunch match delle ore 12.30, che oggi sarà Lazio Lecce. Nel cuore del pomeriggio ecco alle ore 15.00 l’appuntamento con Cagliari Bologna, mentre alle ore 18.00 potremo assistere al fischio d’inizio di Fiorentina Udinese e infine naturalmente la partita di cartello della domenica di Serie A sarà alle ore 20.45 Milan Roma.

Risultati Serie A, Classifica/ vittoria bianconera! Diretta gol live score (oggi 30 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Presentando i risultati Serie A, naturalmente dobbiamo mettere in evidenza il già citato big-match Milan Roma. Entrambe sono reduci da forti delusioni in settimana, causate dalle eliminazioni in Coppa Italia: i rossoneri hanno perso in casa contro l’Atalanta, i giallorossi invece sono usciti sconfitti dal derby contro la Lazio. Adesso però bisogna pensare al campionato, dove le esigenze di classifica sono pressanti: il Milan deve vincere se vuole rimanere in corsa per lo scudetto dopo l’andata chiusa a -9, mentre la Roma ha girato all’ottavo posto e serve quindi una svolta per puntare alla quarta piazza.

Ecco allora che stasera Stefano Pioli e José Mourinho (per entrambi c’è aria di derby) saranno entrambi sotto esame, perché un secondo flop settimanale farebbe malissimo e anche un pareggio potrebbe servire poco, forse farebbe piacere soprattutto alla Roma che gioca in trasferta e all’andata aveva perso all’Olimpico, ma per dare la svolta alla stagione servirebbe una vittoria, che d’altronde rigetterebbe il Milan ancora una volta in crisi in questo campionato abbastanza complicato.

RISULTATI SERIE A, 20^ GIORNATA

ore 12.30

Lazio Lecce

ore 15.00

Cagliari Bologna

ore 18.00

Fiorentina Udinese

ore 20.45

Milan Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 51

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Napoli 31

Lazio, Atalanta 30

Roma 29

Torino 27

Monza 25

Lecce, Genoa 21

Frosinone, Sassuolo 19

Udinese, Verona 17

Cagliari 15

Empoli 13

Salernitana 12











