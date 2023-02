Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 21^ giornata, 4 febbraio

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI DI OGGI!

Dopo una settimana in compagnia della Coppa Italia, eccoci pronti a rimettere sul palcoscenico i risultati Serie A, perché il massimo campionato da oggi pomeriggio ci proporrà le partite della ventunesima giornata della Serie A 2022-2023, il secondo turno del girone di ritorno. Sarà per l’ennesima volta un turno “spezzatino”, con le dieci partite tutte in fasce orarie differenti e spalmate su addirittura quattro giorni, per cui la conclusione di questa giornata avrà luogo addirittura solo martedì sera.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live: pari a Firenze, ora show a Napoli!

Armandoci quindi di pazienza perché ci vorrà un bel po’ per scoprire la classifica di Serie A nella sua interezza al termine della ventunesima giornata, adesso ricordiamo il programma odierno per quanto riguarda i risultati di Serie A: almeno il sabato sarà normale, si comincerà alle ore 15.00 con Cremonese Lecce, poi alle ore 18.00 sarà la volta di Roma Empoli, infine ecco alle ore 20.45 il match di prima serata, che sarà Sassuolo Atalanta.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: l'Atalanta stende la Samp! Live score

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULL’ATALANTA

Nei risultati di Serie A, vogliamo adesso parlare più ampiamente dell’Atalanta, che in questa stagione sta di nuovo lottando per un posto nella prossima Champions League, dove negli anni scorsi la Dea ha scritto pagine preziose della sua storia. Inizialmente avevamo ammirato un’Atalanta molto pratica ed efficace, con sette vittorie e tre pareggi nelle prime dieci giornate, anche se lontana dagli standard di divertimento a cui ci aveva abituato Gian Piero Gasperini. C’era stato poi il passaggio a vuoto appena prima dei Mondiali, con una vittoria e ben quattro sconfitte prima della pausa, che avevano ridimensionato in classifica i nerazzurri.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: la Salernitana vince a Lecce! Live score

Gennaio tuttavia ha rilanciato l’Atalanta, sia in termini di risultati con tre vittorie e due pareggi in cinque giornate di campionato, sia in termini di divertimento e spettacolo, con la perla del clamoroso 8-2 rifilato alla Salernitana, ma anche il pareggio per 3-3 sul campo della Juventus. Adesso c’è il Sassuolo, che richiama alla mente tante belle vittorie della Dea nelle scorse stagioni, anche se gli emiliani si sono rilanciati con il memorabile 2-5 di domenica scorsa in casa del Milan: stasera ne vedremo delle belle al Mapei Stadium?

RISULTATI SERIE A, 21^ GIORNATA

ore 15.00 Cremonese Lecce

ore 18.00 Roma Empoli

ore 20.45 Sassuolo Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 53

Inter 40

Lazio, Atalanta, Milan 38

Roma 37

Udinese 29

Torino 27

Bologna, Empoli 26

Monza 25

Fiorentina 24

Juventus 23 (-15)

Salernitana 21

Lecce, Sassuolo 20

Spezia 18

Verona 13

Sampdoria 9

Cremonese 8











© RIPRODUZIONE RISERVATA