Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 22^ giornata, 15 gennaio

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON SAMPDORIA-TORINO

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 15 gennaio 2022, perché nelle prossime ore inizierà una giornata che sarà spalmata in modo quasi omogeneo fra tre giorni: tre anticipi al sabato, appena quattro partite alla domenica e ben tre posticipi al lunedì, dei quali uno slittato per cause di forza maggiore. Sarà dunque un lungo weekend per la Serie A, la speranza però è che tutto vada in porto, per evitare un aumento di asterischi nella classifica del massimo campionato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ 20^ giornata: la Juventus riprende il Napoli, pareggio

Per il momento, andiamo naturalmente a presentare le tre partite che ci attendono già al sabato, per aprire il quadro dei risultati Serie A per la ventiduesima giornata di campionato. Si comincerà alle ore 15.00 con Sampdoria Torino, seguita alle ore 18.00 da Salernitana Lazio ed infine alle ore 20.45 da Juventus Udinese, come si può notare saranno coinvolti diversi obiettivi di classifica in questi anticipi di Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ Poker del Milan a Empoli, clamoroso flop del Napoli!

RISULTATI SERIE A: L’ANTICIPO DI SPICCO

Parlando dei risultati Serie A, vogliamo adesso presentare uno dei tre anticipi, che ci incuriosisce non tanto per le posizioni di classifica quanto per gli intrecci tra le due squadre. Avrete forse già capito che facciamo riferimento a Salernitana Lazio, che fino a poco tempo fa erano le due società di Claudio Lotito. Sappiamo che la vicenda della Salernitana è stata tormentata negli ultimi mesi: non è lecito che due società con lo stesso proprietario facciano parte del medesimo campionato, ma il cambio di proprietà ha avuto luogo solo in extremis e la Salernitana ha rischiato di essere esclusa dalla Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ Live score diretta gol: Juventus ok, Atalanta stop!

Adesso per la prima volta Salernitana e Lazio si affrontano dopo la soluzione del problema e si può provare a pensare solo al campo. I campani arrivano dal colpaccio sul campo del Verona che ha riacceso le speranze di salvezza, ma naturalmente servirebbe trovare continuità. La Lazio però non può permettersi di frenare contro il fanalino di coda dopo avere perso contro la capolista Inter (da un estremo all’altro della classifica) se vuole restare in corsa per il quarto posto, obiettivo che però sembra realisticamente difficile da raggiungere, o almeno per l’Europa League e per stare davanti alla Roma…

RISULTATI SERIE A, 22^ GIORNATA

ore 15.00 Sampdoria Torino

ore 18.00 Salernitana Lazio

ore 20.45 Juventus Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 49

Milan 48

Napoli 43

Atalanta* 41

Juventus 38

Fiorentina*, Roma, Lazio 32

Torino*, Sassuolo, Empoli 28

Bologna*, Verona 27

Udinese**, Sampdoria 20

Spezia 19

Venezia* 17

Cagliari 16

Genoa 12

Salernitana** 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA