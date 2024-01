Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 22^ giornata (oggi domenica 28 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON GENOA-LECCE

I risultati Serie A saranno naturalmente grandi protagonisti oggi, domenica 28 gennaio 2024, perché ci attendono nelle prossime ore ben cinque partite per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Arriviamo dallo scorso turno che è stato dimezzato a causa della Supercoppa Italiana e che sarà completato solamente lungo il mese di febbraio, con conseguenti effetti sulla comprensione della classifica di Serie A – ad esempio, in questo momento chi ha già giocato fra venerdì e ieri e non ha saltato lo scorso turno ha addirittura due partite in più rispetto a chi deve invece recuperare e non ha ancora giocato nemmeno nella 22^ giornata in corso.

Questo premesso per avere il più chiaro possibile il quadro della situazione, possiamo naturalmente scoprire che cosa ci riserverà nelle prossime ore questa domenica di fine gennaio in compagnia dei risultati Serie A. Si comincerà naturalmente alle ore 12.30 con Genoa Lecce che sarà il lunch match, seguito alle ore 15.00 da Monza Sassuolo e Verona Frosinone, ma saranno i due posticipi a nobilitare la domenica dei risultati Serie A, perché alle ore 18.00 avremo Lazio Napoli e alle ore 20.45 Fiorentina Inter.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Naturalmente dobbiamo evidenziare che le due sfide di cartello per i risultati Serie A saranno un doppio incrocio proprio fra le quattro protagoniste della Supercoppa Italiana. In particolare, le due semifinaliste ospiteranno le due finaliste, potendo contare sul fattore campo e anche su qualche giorno in più di riposo, essendo tornate prima in Italia. D’altronde però Lazio e Fiorentina devono riflettere sulle due lezioni subite nelle semifinali di Supercoppa, che hanno visto sia i biancocelesti sia i viola perdere per 3-0. Oggi ci sarà una sorta di “rivincita”, anche se le sfide saranno incrociate rispetto a quelle viste in Arabia.

Sotto i riflettori ci sarà fatalmente soprattutto l’Inter, che si è presa il trofeo grazie al sigillo di Lautaro Martinez al 91’ minuto della finale ma che adesso è attesa dalla delicata trasferta di Firenze, da affrontare senza Barella e Calhanoglu e con una situazione molto particolare nel duello con la Juventus, perché i nerazzurri sarebbero ancora la potenziale capolista “virtuale”, ma hanno giocato in questo momento due partite in meno, quindi oggi avrebbero bisogno di un colpo a Firenze, a maggior ragione pensando che domenica prossima ci sarà il derby d’Italia.

RISULTATI SERIE A, 22^ GIORNATA

ore 12.30 Genoa Lecce

ore 15.00 Monza Sassuolo

ore 15.00 Verona Frosinone

ore 18.00 Lazio Napoli

ore 20.45 Fiorentina Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 53

Inter 51

Milan 46

Atalanta 36

Fiorentina 34

Lazio, Bologna 33

Roma 32

Torino, Napoli 31

Monza, Genoa 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Udinese, Cagliari 18

Empoli, Verona 17

Salernitana 12











