Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 24^ giornata, 27 febbraio

RISULTATI SERIE A: LA LAZIO PUNTA AL SECONDO POSTO!

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, lunedì 27 febbraio 2023: in effetti, incredibilmente siamo appena oltre la metà della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che ha avuto solamente sei incontri fra sabato e domenica e quindi ne deve proporre ancora addirittura quattro, equamente divisi in due oggi e altri due anche domani, quando sarà il derby della Mole a darci il quadro definitivo della classifica di Serie A dopo una giornata che probabilmente batte ogni record in fatto di “spezzatino”, come si suol dire.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan stende l'Atalanta!

In ogni caso, questa è la realtà e allora andiamo a presentare quali saranno le partite che questa sera ci daranno altri due risultati Serie A per la ventiquattresima giornata, appena la quinta del girone di ritorno: alle ore 18.30 il lunedì di campionato avrà inizio con Verona Fiorentina, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Lazio Sampdoria, di conseguenza saranno in ballo una notevole varietà di obiettivi, secondo la situazione di ciascuna squadra che scenderà in campo oggi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: colpaccio Sassuolo! Live score

RISULTATI SERIE A: DOPO LE COPPE

Spiccano sicuramente tra le formazioni che saranno impegnate oggi per i risultati Serie A le due reduci dal giovedì di Conference League, cioè Lazio e Fiorentina. I biancocelesti hanno pareggiato a Cluj, risultato sufficiente per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronteranno gli olandesi dell’AZ Alkmaar, tuttavia gli uomini di Maurizio Sarri sono in lotta per il quarto posto e di conseguenza il campionato deve avere la priorità, sfruttando magari l’impegno casalingo contro la penultima.

Discorso diverso per la Fiorentina, reduce dalla doppia vittoria contro i portoghesi del Braga, modo autorevole per raggiungere gli ottavi, dove invece i rivali saranno i turchi del Sivasspor. Per la Fiorentina le Coppe sono un palcoscenico fondamentale, perché oltre agli ottavi di Conference c’è naturalmente anche la semifinale di Coppa Italia, mentre il campionato riserva pochissime gioie e anzi bisognerà stare attenti, perché una sconfitta a Verona potrebbe mettere clamorosamente nei guai la Fiorentina…

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: la Roma vince con Solbakken

RISULTATI SERIE A, 24^ GIORNATA

ore 18.30 Verona Fiorentina

ore 20.45 Lazio Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Milan, Inter 47

Roma 44

Lazio 42

Atalanta 41

Bologna 35

Juventus (-15) 32

Udinese, Torino 31

Monza 29

Empoli 28

Sassuolo, Lecce 27

Fiorentina 25

Salernitana 24

Spezia 20

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 9











© RIPRODUZIONE RISERVATA