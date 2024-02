Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: Ngonge risolve una partita tesa! (17 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: NGONGE LA RISOLVE

I risultati Serie A si aggiornano con Napoli Genoa che si conclude con il pareggio tra le due compagini per 1-1. Nonostante gli sforzi del Napoli, che ha cercato di vincere fino alla fine con le iniziative di Kvaratskhelia, la squadra partenopea ha avuto difficoltà a muoversi in attacco, lasciando al georgiano gran parte del peso offensivo. Questa situazione ha agevolato la difesa del Genoa, che sotto la guida di Gilardino è riuscita a contenere efficacemente gli attacchi avversari. Per fortuna però ci pensa Ngonge a pareggiare con un’invenzione in mezza rovesciata mentre cadeva. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A: PARI AL MARADONA

Nella prima frazione di gioco di Napoli Genoa è terminato e vediamo i risultati di Serie A come si aggiornano: nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il punteggio, lasciando il tabellone invariato sullo 0-0. Nonostante un netto dominio iniziale del Napoli, il Genoa è riuscito a resistere e, verso la fine del primo tempo, ha preso il controllo del campo avversario. Martin è stato particolarmente attivo, fornendo cross per Retegui, ma il gol tanto atteso è mancato. Questo perché è mancato il guizzo da parte dell’attaccante italoargentino che fino a questo momento ha colpito tre volte in porta ma sempre tra le braccia di Meret. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A: IN CAMPO A NAPOLI!

Tutto è pronto per Napoli Genoa, la partita che aprirà il sabato in compagnia dei risultati Serie A. Bisogna rendere onore ai rossoblù chetano disputando un campionato di buon livello, che salvo crolli repentini e clamorosi dovrebbe portare il Genoa a una salvezza più che tranquilla; la bagarre coinvolgerà invece altre due squadre che saranno attese in campo nelle prossime ore, cioè Verona e Sassuolo. Per l’Hellas le difficoltà sul campo sono l’esito francamente normale delle problematiche della società, anzi i gialloblù scaligeri stanno reagendo in modo tutto sommato più che dignitoso, anche se raggiungere la salvezza non sarà facile.

Stupiscono molto di più le difficoltà del Sassuolo, che sembrava squadra capace di disputare una stagione tranquilla (e magari addirittura qualcosa in più), invece ha vinto solamente due delle ultime diciassette partite disputate e di conseguenza si trova impelagato nella bagarre, che può rivelarsi ancora più difficile per chi non pensava di dover soffrire. Adesso però torniamo a concentrarci su quello che potrà succedere allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo, perché è giunto davvero il momento di cedere il palcoscenico ai protagonisti sul campo per il sabato in compagnia dei risultati Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI AL BIVIO

Detto della Juventus e del suo momento difficile, per i risultati di Serie A adesso dobbiamo mettere sotto i riflettori il Napoli, per il quale possiamo parlare invece di una vera e propria crisi che di fatto dura fin dall’inizio di una stagione nella quale i partenopei sono rimasti sempre molto lontani dal loro livello di rendimento raggiunto nell’anno del terzo scudetto. La difesa del titolo tricolore è un sogno svanito in pochissimo tempo, ma adesso bisogna porre freno alla crisi, perché il rischio è quello di rimanere fuori dalla prossima Champions League e forse addirittura dalle Coppe europee, comprese le due minori.

La continuità è una chimera, anzi da questo punto di vista il periodo migliore fu ad inizio campionato, quando il Napoli vinse quattro delle prime sette giornate: forse Rudi Garcia non era il principale colpevole, d’altronde non si può gettare la croce nemmeno addosso a Walter Mazzarri, perché il problema è più generale e coinvolge ogni aspetto del mondo Napoli, dai calciatori alla guida tecnica fino alla società. Oggi pomeriggio in casa contro il Genoa è+ vietato sbagliare, perché il Napoli ha già lasciato per strada troppi punti in partite teoricamente facili… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON NAPOLI GENOA

Protagonisti anche oggi, sabato 17 febbraio 2024, saranno naturalmente i risultati Serie A per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, cominciata già ieri con un ricco venerdì sera caratterizzato da due anticipi. Oggi invece saranno in programma altre tre partite, nelle fasce orarie che sono quelle tradizionali del sabato, con conseguenze che si annunciano molto significative in tutti i settori della classifica di Serie A, considerati i vari obiettivi delle sei formazioni coinvolte dai match odierni.

Dopo questo preambolo, possiamo infatti ricordare che il quadro dei risultati Serie A per la venticinquesima giornata si arricchirà oggi con ulteriori tre incontri a cominciare dalle ore 15.00, quando sarà atteso il fischio d’inizio per Napoli Genoa, seguita alle ore 18.00 da Verona Juventus, che si annuncia delicatissima per entrambe le squadre verso i rispettivi obiettivi, infine alle ore 20.45 ecco il match di prima serata Atalanta Sassuolo, a sua volta assai delicato per gli obiettivi stagionali di entrambe le contendenti.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULLA JUVENTUS

Sembra inevitabile concentrare adesso la nostra attenzione sulla Juventus parlando dei risultati Serie A per le partite del sabato. I bianconeri infatti sono andati in crisi proprio nel momento che potenzialmente poteva essere a loro più favorevole, quello in cui l’Inter ha visto rinviata una partita per l’impegno in Supercoppa Italiana. Poteva essere un modo per mettere pressione sulla rivale, invece i bianconeri hanno perso lo scontro diretto e soprattutto hanno raccolto la miseria di un punto in due incontri casalinghi contro Empoli (pareggio) e Udinese, con un ko beffardamente firmato da un argentino di nome Lautaro.

Per essere onesti, non possiamo parlare di chissà quale calo da parte della Juventus: le partite contro Empoli e Udinese non sono state poi molto diverse da tante altre che i bianconeri di Massimiliano Allegri erano riusciti a vincere. Semplificando, potremmo dire che il “corto muso” si è rivoltato contro il suo principale fautore; al di là delle battute, emerge la preoccupazione per il fatto che la Juventus fatica ad imporre la propria superiorità anche in partite nelle quali la differenza tecnica dovrebbe essere netta, ed affidarsi sempre agli episodi espone fatalmente al rischio che questi prima o poi inizino a girare contro…

RISULTATI SERIE A: 25^ GIORNATA

ore 15.00 Napoli Genoa 1-1

ore 18.00 Verona Juventus

ore 20.45 Atalanta Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Inter 63

Juventus 53

Milan 52

Atalanta, Bologna 42

Roma 38

Lazio, Fiorentina 37

Torino, Napoli 36

Monza, Genoa 30

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13











