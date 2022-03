Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 29^ giornata, 12 marzo

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON GLI ANTICIPI!

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 12 marzo 2022, dopo una settimana dedicata alle Coppe europee: sarà un ritorno in grande stile, perché la ventinovesima giornata comincerà con la bellezza di quattro anticipi, che comporranno dunque già quasi metà del programma complessivo e daranno risposte importanti per la classifica Serie A dalla lotta per lo scudetto fino a quella per la salvezza, dal momento che scenderanno in campo appunto ben otto squadre.

Ci comincerà dunque alle ore 15.00 con due partite in contemporanea, cioè Salernitana Sassuolo e Spezia Cagliari, che saranno importanti soprattutto per la lotta salvezza. Alle ore 18.00 ecco invece una partita di grande tradizione come Sampdoria Juventus, infine in prima serata ci sarà spazio anche per la capolista, perché alle ore 20.45 si giocherà Milan Empoli a San Siro, per completare un sabato di lusso.

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Abbiamo dunque visto che pure la capolista Milan sarà protagonista oggi dei risultati Serie A e inevitabilmente i rossoneri di Stefano Pioli si prendono la copertina. Per il Milan la partita contro l’Empoli sarà un esame molto delicato: il Diavolo nelle ultime settimane ha vinto prima il derby e poi sul campo del Napoli, ma è stato fermato sul pareggio sia a Salerno sia dall’Udinese a San Siro, dunque la partita con i toscani di Aurelio Andreazzoli potrebbe essere più insidiosa dei big-match e dirci molto sulle possibilità di scudetto per il Milan.

I rossoneri hanno il terzo miglior attacco e la quarta difesa, quindi non brillano in particolare in nessun settore, però stanno facendo la loro parte e approfittando di un campionato strano hanno speranze scudetto ben più concrete rispetto a un anno fa, nonostante la differenza in classifica dopo le prime 28 giornate sia un semplice +1. Per completare davvero l’opera serve però l’ultimo salto di qualità, che passa da partite come quelle contro l’Empoli: il verdetto del Meazza sarà molto atteso oggi…

RISULTATI SERIE A, 29^ GIORNATA

Ore 15.00

Salernitana Sassuolo

Spezia Cagliari

Ore 18.00

Sampdoria Juventus

Ore 20.45

Milan Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Milan 60

Inter* 58

Napoli 57

Juventus 53

Atalanta*, Roma 47

Lazio 46

Fiorentina* 43

Verona 41

Sassuolo 39

Torino* 34

Bologna* 33

Empoli 32

Udinese** 29

Sampdoria, Spezia 26

Cagliari 25

Venezia* 22

Genoa 18

Salernitana** 15

Ogni * una partita in meno



