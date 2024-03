Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 29^ giornata (oggi sabato 16 marzo 2024)

I risultati Serie A saranno naturalmente in copertina anche oggi, sabato 16 marzo 2024, perché nelle prossime ore ci attendono ben quattro partite valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, che era cominciata ieri con il primo anticipo e culminerà domani con le ultime cinque partite, anche perché poi ci sarà la sosta per le Nazionali e di conseguenza non potranno esserci posticipi al lunedì. Entriamo nelle ultime dieci giornate di campionato, la posta in palio per la classifica di Serie A di conseguenza diventa sempre più importante.

Per la precisione, oggi sarà un sabato significativo soprattutto per la lotta salvezza, dal momento che le quattro partite in programma coinvolgeranno soprattutto un buon numero di formazioni che sono ancora a rischio. Si comincerà alle ore 15.00 con Monza Cagliari e Udinese Torino in contemporanea, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Salernitana Lecce ed infine la prima serata sarà in compagnia del derby regionale laziale, perché alle ore 20.45 avremo il fischio d’inizio per Frosinone Lazio.

RISULTATI SERIE A: I CAMBI DI ALLENATORE

Per i risultati Serie A vogliamo mettere in copertina in particolare due formazioni che in settimana hanno cambiato allenatore e giocheranno entrambe oggi. Il Lecce ha licenziato Roberto D’Aversa dopo la testata ad Henry al termine di Lecce Verona, ma oltre alle motivazioni disciplinari ci sono sicuramente anche i motivi di campo, perché i giallorossi salentini hanno raccolto una vittoria, due pareggi e nove sconfitte nelle ultime dodici giornate, un crollo verticale che richiede una svolta immediata con il nuovo allenatore Luca Gotti se si vorrà evitare la retrocessione in Serie B.

Scenari diversi naturalmente per la Lazio, che però fatte le debite proporzioni è altrettanto in crisi, con le ultime tre sconfitte consecutive che pongono i biancocelesti fuori dalla zona che porterà alla qualificazione per le Coppe europee nella prossima stagione. Maurizio Sarri si è dimesso, un gesto che ha fatto discutere anche se comunque ha una certa nobiltà, perché sono in pochissimi a rinunciare ai soldi: il presidente Claudio Lotito ha deciso di non operare rivoluzioni e di promuovere il vice Giovanni Martusciello, stasera inizieremo a capire se possa essere l’idea giusta.

RISULTATI SERIE A, 29^ GIORNATA

ore 15.00 Monza Cagliari

ore 15.00 Udinese Torino

ore 18.00 Salernitana Lecce

ore 20.45 Frosinone Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 54

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Udinese 27

Verona, Cagliari 26

Lecce, Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14











