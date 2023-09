RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Focus sulle toscane, diretta gol live score (3^ giornata, 3 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: LE TOSCANE

Abbiamo parlato di Inter e Juventus, non ci può sfuggire il fatto che oggi per i risultati Serie A le loro avversarie siano entrambe toscane, cioè rispettivamente Fiorentina ed Empoli. I viola arrivano da un inizio di campionato con alti e bassi, passando infatti dal meraviglioso 1-4 esterno sul campo del Genoa a un pareggio per 2-2 in casa contro il Lecce che ovviamente è stato invece una delusione per i gigliati, che adesso sperano in un’impresa a san Siro per rilanciarsi, imitando la vittoria che ottennero ad inizio aprile proprio nel Meazza nerazzurro.

Di certo Paolo Zanetti vorrebbe avere i problemi del suo collega Vincenzo Italiano, perché la prospettiva di affrontare la Juventus non è esaltante, a maggior ragione se la squadra che alleni (cioè naturalmente l’Empoli) arriva da due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. Doloroso lo scivolone casalingo contro il Verona, forse più accettabile il ko a Monza, sono comunque zero punti in classifica e anche zero gol segnati finora per l’Empoli, che allo stadio Carlo Castellani cercherà l’impresa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRE QUATTRO PARTITE!

I risultati Serie A completeranno oggi, domenica 3 settembre, il programma della terza giornata del campionato di Serie A 2023-2024, che infatti ci ha proposto due anticipi già venerdì, oltre alle partite di sabato e infine quelle che ci attenderanno oggi, mentre non ci saranno posticipi domani, dal momento che ci attende la sosta per gli impegni delle Nazionali nelle qualificazioni europee, che per l’Italia porteranno anche il debutto come nuovo c.t. di Luciano Spalletti sulla strada della difesa del titolo.

Ci penseremo tuttavia da domani, perché per oggi sono ancora in copertina i risultati Serie A e naturalmente anche i loro riflessi sulla classifica da completare dopo questo terzo turno, l’ultimo con gli orari “estivi” delle partite, tutte fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Si comincerà dunque alle ore 18.30 con Inter Fiorentina e Torino Genoa, mentre la conclusione sarà con le ultime due partite fissate per le ore 20.45, cioè Empoli Juventus e Lecce Salernitana.

RISULTATI SERIE A, LE DUE BIG

Oggi i risultati Serie A per la domenica della terza giornata di campionato metteranno quindi in evidenza soprattutto Inter e Juventus. I nerazzurri di Simone Inzaghi fino a questo momento hanno destato un’ottima impressione: due vittorie per 2-0 contro il Monza al debutto e sul campo del Cagliari, la manovra offensiva funziona bene e ha un terminale micidiale nel capitano Lautaro Martinez, mentre la difesa sembra solida ed è l’unica ancora imbattuta dopo le prime due giornate della Serie A 2023-2024.

La Fiorentina sarà però uno stuzzicante banco di prova, così come potrebbe esserlo la trasferta ad Empoli (sempre la Toscana di mezzo) per la Juventus di Massimiliano Allegri, che finora ha mostrato due facce. Eccellente nel debutto ad Udine, molto meno convincente – anche trascurando gli episodi arbitrali e parlando solo di prestazione – settimana scorsa, quando il pareggio casalingo per 1-1 contro il Bologna ha segnato una brusca frenata. Servono altri esami per capire quale sia il vero volto stagionale dei bianconeri…

RISULTATI SERIE A, 3^ GIORNATA

ore 18.30

Inter Fiorentina

Torino Genoa

ore 20.45

Empoli Juventus

Lecce Salernitana

CLASSIFICA SERIE A

Milan 9

Napoli, Inter, Verona 6

Bologna, Frosinone, Fiorentina, Juventus, Lecce 4

Lazio, Sassuolo, Atalanta, Monza, Genoa 3

Udinese, Salernitana 2

Roma, Cagliari, Torino 1

Empoli 0











