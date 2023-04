RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: corsi e ricorsi storici, live score

RISULTATI SERIE A: CHIUSURA DEL CERCHIO?

I risultati di Serie A, come abbiamo visto, ci propongono oggi Napoli Verona: per i partenopei può essere un’ideale chiusura del cerchio, anche se naturalmente non possono ancora aritmeticamente vincere lo scudetto. Tuttavia si possono avvicinare ancor più sensibilmente, e allora non si può dimenticare che due anni fa, qui al Diego Armando Maradona, contro il Verona avevano vissuto una delle giornate più deludenti della loro storia recente. Gennaro Gattuso, all’ultima partita come allenatore del Napoli, avrebbe dovuto vincere per garantirsi un posto in Champions League: il Verona, allenato da Ivan Juric, era assolutamente tranquillo in classifica – avendo disputato un ottimo campionato – ma, contrariamente a ogni previsione, la partita era finita 1-1.

Contemporaneamente la Juventus aveva vinto a Bologna, e così il quarto posto se lo era preso Andrea Pirlo; oggi gli interpreti sono diversi, Luciano Spalletti sfida Marco Zaffaroni e l’Hellas arriva a Napoli con la strettissima necessità di fare punti per prendersi una salvezza parecchio complicato. Peccato che la prima in classifica in Serie A stia volando: sicuramente oggi il Napoli nei risultati di Serie A non farà sconti, ecco perché potrebbe davvero essere una chiusura del cerchio qui al Maradona… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI TRE PARTITE!

Sarà un sabato 15 aprile intenso quello dedicato ai risultati di Serie A: si giocano altre tre partite della 30^ giornata, un turno che è stato inaugurato dai due anticipi di ieri e che ci proietta oggi a contatto con tre delle prime quattro in classifica. Si comincia, come di consueto, alle ore 15:00 quando allo stadio Dall’Ara avremo Bologna Milan; alle ore 18:;00 ci sposteremo al Diego Armando Maradona per assistere a Napoli Verona, mentre alle ore 20:45 la partita serale sarà quella di San Siro, con il derby lombardo Inter Monza.

Un sabato dunque molto interessante: Inter, Milan e Napoli tornano a giocare dopo essere state impegnate nei quarti di Champions League, con vista ovviamente sulle partite di ritorno ma anche la possibilità di migliorare la loro situazione nei risultati di Serie A, con i partenopei che naturalmente stanno facendo gli ultimi passi verso uno scudetto strameritato e che potrebbe non tardare molto ad arrivare. Al Maradona il contraltare è il Verona, che si gioca le ultime speranze di salvezza sapendo però di poter operare il miracolo.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini alle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie A per questo sabato della 30^ giornate. Scenario davvero strano quello dell’Inter, che in campionato non marcia ma in Champions League vola: i nerazzurri sono galvanizzati dal 2-0 di Lisbona con cui hanno sensibilmente avvicinato la qualificazione alla semifinale, ma se parliamo di risultati di Serie A la squadra di Simone Inzaghi ha fatto un altro passo falso facendosi riprendere sabato scorso dalla Salernitana, e ora è quinta in classifica e non giocherebbe la prossima Champions League (a meno di vincere questa).

Il Milan allo stesso modo non riesce a dare continuità ai suoi risultati: i rossoneri sono stati fermati dall’Empoli a San Siro e hanno subito il sorpasso da parte della Roma, la stessa Inter ha il fiato sul collo e dunque sarà una volata finale davvero bellissima quella tra queste squadre, che oggi affrontano due realtà del tutto tranquille in classifica ma con un Bologna che, attenzione, potrebbe realmente andare a prendersi una clamorosa qualificazione in Europa League perché a oggi la classifica di Serie A dice assolutamente questo.

RISULTATI SERIE A: 30^ GIORNATA

Ore 15:00 Bologna Milan

Ore 18:00 Napoli Verona

Ore 20:45 Inter Monza

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Lazio 61

Roma 53

Milan 52

Inter 51

Atalanta 48

Juventus (-15) 44

Bologna 43

Fiorentina 41

Udinese 39

Torino 38

Sassuolo 37

Monza 35

Empoli 32

Salernitana 29

Lecce 27

Spezia 26

Verona 22

Cremonese 19

Sampdoria 15











