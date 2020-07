Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 35^ giornata (22 luglio)

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie A: quella che prosegue mercoledì 22 luglio, dopo i due anticipi del martedì, è la 35^ giornata che ci lancia sempre più verso la conclusione di un campionato fantastico nel quale stanno anche arrivando tutti i verdetti. Mancano 360 minuti al termine della stagione, e dunque andiamo subito a vedere quali sono le 6 partite che vengono disputate oggi: si parte alle 19:30 con Parma Napoli che possiamo considerare un anticipo, alle ore 21:45 vivremo invece Inter Fiorentina, Lecce Brescia, Sampdoria Genoa, Spal Roma e Torino Verona. Tanta carne al fuoco perché in queste sfide ci sono tutte le zone della classifica di Serie A degnamente rappresentate: ricordiamo che giovedì avremo in campo anche Cagliari, Juventus, Lazio e Udinese ma per quelle dovremo aspettare, nel frattempo possiamo tuffarci nell’atmosfera dei risultati di Serie A per questo mercoledì e provare a presentare i temi principali della 35^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A si rinnova soprattutto il duello per il quinto posto: nell’ultimo turno il Napoli aveva recuperato due punti alla Roma in extremis, i partenopei hanno già ottenuto la qualificazione alla prossima Europa League ma vogliono ovviamente fare più strada possibile in classifica, così come i giallorossi che però arrivando quinti blinderebbero l’Europa che al momento non hanno. L’Inter ha ottenuto la qualificazione aritmetica alla Champions League, ma potrebbe restarne fuori qualora il Napoli e la Roma dovessero trionfare nelle coppe di agosto: per questo motivo Antonio Conte vuole prendersi il secondo posto per il quale sta lottando con Atalanta e Lazio, partendo da una posizione di vantaggio ma non dovendo sottovalutare la Fiorentina. A Lecce si gioca una partita che rappresenta l’ultima spiaggia per la salvezza di entrambe: diciamo che i salentini potrebbero avere un’altra chance, ma ovviamente dipende dal risultato che si verificherà a Marassi nel derby, perché in questo momento è il Genoa ad essere padrone del suo destino e dunque anche i salentini possono soltanto sperare.

RISULTATI SERIE A: 35^ GIORNATA

Ore 19:30 Parma Napoli

Ore 21:45 Inter Fiorentina

Ore 21:45 Lecce Brescia

Ore 21:45 Sampdoria Genoa

Ore 21:45 Spal Roma

Ore 21:45 Torino Verona

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 72

Lazio 69

Milan 59

Roma 58

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari, Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

Spal 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA