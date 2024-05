Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 36^ giornata (oggi domenica 12 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: UNA DOMENICA DI LUSSO!

Siamo alla trentaseiesima e terzultima giornata, i verdetti sono sempre più vicini e le cinque partite che ci faranno compagnia oggi, domenica 12 maggio 2024, avranno un peso davvero significativo per i risultati Serie A, dal momento che ci sarà una posta in palio davvero consistente per gran parte delle formazioni attese in campo nelle prossime ore, a cominciare dall’anticipo delle ore 12.30 Lazio Empoli, perché all’Olimpico saranno in ballo sia la corsa dei biancocelesti ad un posto nelle Coppe europee per la prossima stagione, sia punti che sarebbero fondamentali per la salvezza degli ospiti toscani.

Alle ore 15.00 ci saranno invece due partite per i risultati Serie A, nelle quali in verità ci sarà sempre una squadra più tranquilla e una che deve invece ancora definire il proprio destino nella classifica di Serie A, sempre per quanto riguarda la lotta salvezza. Parliamo infatti di Genoa Sassuolo e Verona Torino, con i rossoblù e i granata che hanno ormai poco da chiedere – anche se il Torino in teoria potrebbe ancora essere in corsa almeno per l’Europa League – mentre naturalmente il finale di campionato sarà fondamentale per le sorti di Sassuolo e Verona nella Serie A 2023-2024.

RISULTATI SERIE A: UNA SERATA IMPERDIBILE

Ci resta ancora da parlare dei due posticipi tra il tardo pomeriggio e la prima serata in questa bella seconda domenica di maggio in compagnia dei risultati Serie A, non ce ne voglia la Salernitana ma evidentemente i riflettori saranno puntati tutti sulle altre tre protagoniste, a cominciare da una Juventus che avrà l’occasione d’oro contro i già retrocessi campani per blindare definitivamente la qualificazione per la prossima Champions League con una vittoria che sarebbe incredibilmente appena la terza negli ultimi 110 giorni…

Se alle ore 18.00 Juventus Salernitana dovrebbe avere pronostico chiuso, il discorso è ben diverso naturalmente per quanto riguarda le aspettative sulla grande sfida delle ore 20.45, cioè evidentemente Atalanta Roma. Nella scorsa giornata c’è stato il “sorpasso” dei nerazzurri, che vincendo a Salerno hanno agganciato i giallorossi, che hanno invece pareggiato proprio contro la Juventus, ma tenendo conto della partita ancora da recuperare ecco che è l’Atalanta ad avere la situazione migliore. Stasera al Gewiss Stadium quindi ci si giocherà moltissimo per la qualificazione alla prossima Champions League tramite campionato…

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

ore 12.30 Lazio Empoli

ore 15.00 Genoa Sassuolo

ore 15.00 Verona Torino

ore 18.00 Juventus Salernitana

ore 20.45 Atalanta Roma











