RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Cambio di destini in un anno! Diretta gol live score (oggi 11 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: DESTINI OPPOSTI

Ne abbiamo già accennato, ma è doveroso spendere qualche parola in più circa il clamoroso ribaltamento dei valori tra Napoli e Bologna, che apriranno il sabato in compagnia dei risultati di Serie A. L’anno scorso il Napoli vinse lo scudetto con 90 punti e il Bologna chiuse nono a quota 54, dunque ci furono la bellezza di 36 punti di differenza tra i campioni d’Italia partenopei e i rossoblù felsinei. Se qualcuno avesse osato ipotizzare un Bologna davanti al Napoli per il nuovo campionato sarebbe stato considerato come un pazzo, invece questa è già realtà, perché ci sono 13 punti di differenza che ovviamente non potranno più essere colmati.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: l'Udinese si salva al 92'! (lunedì 6 maggio 2024)

Insomma, potremmo ben dire che oggi allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano la più grossa delusione e la migliore rivelazione della Serie A 2023-2024, ma la sfida non sarà solo simbolica: i rossoblù vogliono fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione in Champions League, il Napoli deve invece chiudere bene se vorrà trovare un posto in Europa per la prossima stagione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie A, Classifica/ La Juventus prova, la Roma resiste! Diretta gol live score (5 maggio 2024)

OGGI DUE SOLI ANTICIPI

Naturalmente anche oggi, sabato 11 maggio 2024, ci terranno compagnia i risultati Serie A, sebbene con due soli anticipi per la trentaseiesima giornata, per il quale ci attenderà la prima partita alle ore 18.00, che sarà Napoli Bologna, curioso incrocio tra chi è più peggiorato e invece la rivelazione indiscussa del campionato di Serie A 2023-2024, seguita alle ore 20.45 da Milan Cagliari, di fatto significativa solo per la corsa salvezza degli ospiti rossoblù sardi, anche se i rossoneri non potranno permettersi di finire male una stagione già piuttosto complicata nel suo complesso.

Risultati Serie A, Classifica/ Il Sassuolo vince di ferocia! Diretta gol live score (oggi 4 maggio 2024)

Il terzultimo turno del campionato infatti mantiene lo stesso schema già adottato settimana scorsa per i risultati Serie A, con un primo anticipo che abbiamo seguito già ieri sera, due partite appunto oggi, altre cinque alla domenica e infine un significativo lunedì sera che ci offrirà un paio di posticipi. Il sabato inizierà quindi solamente alle ore 18.00, ma non mancheranno comunque indicazioni significative per la classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SUL MARADONA

Non solo per ordine cronologico, ma anche per il valore della partita per entrambe le formazioni, apriamo la nostra panoramica sui risultati Serie A parlando in particolare di Napoli Bologna. Per i partenopei il pareggio contro l’Udinese ha determinato una certezza, cioè l’impossibilità di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, fatto ancora più clamoroso se si pensa che quest’anno ci sono ben cinque posti a disposizione per le squadre della nostra Serie A. Adesso l’obiettivo massimo è l’Europa League e tra l’altro non sarà affatto semplice raggiungerla…

Di contro c’è l’eccellente Bologna di Thiago Motta, che tante volte si è preso la copertina dei risultati Serie A: i rossoblù sognano in grande come non succedeva ormai da decenni nel capoluogo emiliano. Nelle ultime due giornate c’è stato un lieve rallentamento, sotto forma di doppio pareggio contro Udinese e Torino, ma la storica qualificazione per la Champions League (sarebbe la prima dai tempi dello scudetto del 1964) è davvero ad un passo e un risultato positivo al Maradona sarebbe naturalmente una ulteriore ipoteca.

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

ore 18.00 Napoli Bologna

ore 20.45 Milan Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Inter 92

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta, Roma 60

Lazio 56

Napoli 51

Fiorentina 50

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone, Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA