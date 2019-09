Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (6^ giornata, 29 settembre)

Oggi domenica 29 settembre ci attende un altro giorno ricco di risultati Serie A per la sesta giornata del campionato 2019-2020, che è cominciata ieri con ben tre anticipi. Dopo il turno infrasettimanale dunque la Serie A continua a grande ritmo, vediamo allora per prima cosa subito il calendario delle partite che oggi ci daranno altri risultati Serie A per questa sesta giornata: alle ore 12.30 si comincia con Napoli Brescia, seguita alle ore 15.00 da Lazio Genoa, Lecce Roma e Udinese Bologna; alle ore 18.00 il primo posticipo sarà Cagliari Verona, mentre alle ore 20.45 il match di prima serata sarà Milan Fiorentina. Ricordiamo inoltre che, per completare il quadro dei risultati e avere la classifica di Serie A definitiva dopo questa giornata bisognerà attendere domani sera, quando alle ore 20.45 è in programma Parma Torino.

RISULTATI SERIE A: LA BIG IN CRISI

Nel quadro dei risultati Serie A per le partite di oggi spicca un interessante Milan Fiorentina tra due squadre che hanno cominciato a rilento il campionato. Se però i viola del grande ex Vincenzo Montella stanno dando segnali di crescita e probabilmente meriterebbero una posizione di classifica migliore di quella che occupano attualmente, ecco che la big in crisi è senza dubbio il Milan di Marco Giampaolo, reduce da due sconfitte consecutive, prima nel derby e poi con la rimonta subita sul campo del Torino. Due vittorie e tre sconfitte è il bilancio negativo delle prime cinque giornate del nuovo campionato del Milan, del quale colpiscono soprattutto le drammatiche difficoltà a segnare. Soli tre gol all’attivo di cui due su calcio di rigore: un gol su azione in cinque partite è un dato a dir poco sconfortante, serve invertire al più presto la rotta, altrimenti Giampaolo sarà presto a serio rischio.

RISULTATI SERIE A, 6^ GIORNATA

ore 12.30

Napoli Brescia

ore 15.00

Lazio Genoa

Lecce Roma

Udinese Bologna

ore 18.00

Cagliari Verona

ore 20.45

Milan Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Inter 18

Juventus 16

Atalanta 13

Napoli, Cagliari 9

Roma, Bologna 8

Lazio 7

Sassuolo, Torino, Brescia, Milan, Lecce, Parma 6

Verona, Genoa, Fiorentina 5

Udinese 4

Spal, Sampdoria 3



