Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 10^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI PARTE COL DERBY LIGURE SPEZIA-GENOA

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 26 ottobre 2021, perché in programma ci sono i tre anticipi del turno infrasettimanale che caratterizza l’ultima settimana del mese di ottobre, libera dalle Coppe europee e di conseguenza riempita dal campionato di Serie A, che ci terrà compagnia fino a giovedì con tre partite oggi, sei mercoledì ed infine anche un posticipo appunto giovedì, con cui si completerà il quadro dei risultati ma anche la classifica Serie A dopo la decima giornata.

Andiamo allora subito a dire quali saranno le tre partite che nelle prossime ore invece apriranno questo quadro dei risultati Serie A per la decima giornata: alle ore 18.30 doppio appuntamento con Spezia Genoa e Venezia Salernitana, dunque ci sarà anche un derby ligure oggi, mentre alle ore 20.45 il piatto forte sarà Milan Torino, una delle partite più ricche di tradizione dell’intero calcio italiano.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Parliamo allora più diffusamente proprio di Milan Torino nella nostra presentazione dei risultati Serie A. Stasera allo stadio Giuseppe Meazza il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo da capolista (a pari punti con il Napoli) dopo la vittoria nella pazza partita di Bologna, anche se il fatto di essersi fatti rimontare due gol in superiorità numerica ha destato non poca preoccupazione. Potremmo dire che il Milan stia avendo finora una stagione davvero a due volti: sfortunatissimo in Champions League, dove di certo non meriterebbe di essere ancora a zero, decisamente più assistito dalla buona sorte in campionato – vedi anche il clamoroso autogol per la vittoria contro il Verona.

Dall’altra parte abbiamo un Torino che arriverà a San Siro senza nulla da perdere: la classifica è discreta dopo la vittoria di venerdì scorso contro il Genoa, i granata di Ivan Juric potranno dunque giocare con relativa serenità alla caccia dell’impresa che cambierebbe volto alla stagione dei granata e potrebbe aprire al Torino orizzonti finora imprevedibili. Il vecchio cuore granata sarà capace di compiere questo capolavoro?

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA: PARTITE E ORARI

Ore 18.30

Spezia Genoa

Venezia Salernitana

Ore 20.45

Milan Torino

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 25

Inter 18

Roma 16

Atalanta, Juventus, Fiorentina 15

Lazio 14

Bologna, Empoli 12

Verona, Torino, Sassuolo 11

Udinese 10

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 7

Genoa, Cagliari 6

Salernitana 4



