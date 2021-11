Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score anticipi 12^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SPEZIA TORINO!

I risultati Serie A saranno grandi protagonisti oggi, sabato 6 novembre. Si avvicina la sosta per le Nazionali, tra l’altro fondamentale per le sorti dell’Italia nelle qualificazioni mondiali, ma prima naturalmente c’è da vivere la dodicesima giornata della Serie A 2021-2022, che è già cominciata ieri con il primo anticipo Empoli Genoa, culminerà domani con sei partite tra cui logicamente spicca il derby di Milano, ma anche oggi ci proporrà tre partite molto interessanti, che tifosi e appassionati seguiranno con l’attenzione che meritano.

Andiamo allora a presentare queste tre sfide che ci attendono oggi per i risultati Serie A: si comincerà alle ore 15.00 con Spezia Torino, seguita alle ore 18.00 dal sempre affascinante incontro Juventus Fiorentina, infine alle ore 20.45 sarà la volta di Cagliari Atalanta. Leggendo i nomi delle squadre coinvolte, si capisce che la classifica di Serie A aspetta verdetti importanti dalla lotta Champions League fino a quella per la salvezza.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Partite dunque tutte intriganti, ma logicamente spicca Juventus Fiorentina, che si merita la copertina per i risultati Serie A e qualche riga di approfondimento da parte nostra. Innanzitutto, dobbiamo notare che la Fiorentina di Vincenzo Italiano ci arriva davanti in classifica alla Juventus di Massimiliano Allegri, fatto che di certo non è frequente, soprattutto pensando alla recente epoca dei nove scudetti consecutivi. La Fiorentina però già l’anno scorso fu capace di vincere per 0-3 allo Stadium e adesso sogna un clamoroso bis, che stavolta farebbe la felicità dei tifosi gigliati non solo per la notissima rivalità con la Juventus ma perché lancerebbe la Fiorentina nella lotta per un sogno chiamato Champions League.

Dall’altra parte però abbiamo una Juventus che deve evitare ad ogni costo la terza sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle contro Sassuolo in casa e Verona al Bentegodi. In settimana è arrivato un sorriso dalla Champions League (sembra quasi la storia che si ribalta per i bianconeri) ma è chiaro che ora la priorità vada assegnata al campionato, dove c’è da rimettersi in corsa almeno per la caccia al quarto posto, che realisticamente è l’obiettivo massimo ma anche irrinunciabile per la Juventus, che non può permettersi di restare fuori dalla prossima edizione della Champions League.

RISULTATI SERIE A, 12^ GIORNATA

Ore 15.00

Spezia Torino

Ore 18.00

Juventus Fiorentina

Ore 20.45

Cagliari Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 31

Inter 24

Roma, Atalanta 19

Lazio, Fiorentina 18

Empoli 16

Verona, Juventus, Bologna, 15

Torino, Sassuolo 14

Udinese 11

Genoa, Sampdoria, Venezia 9

Spezia 8

Salernitana 7

Cagliari 6



