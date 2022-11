Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, anticipi 14^ giornata

RISULTATI SERIE A: OGGI IN CAMPO NAPOLI E MILAN!

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, martedì 8 novembre 2022, perché comincia la quattordicesima giornata del massimo campionato, che si disputa in turno infrasettimanale. Le Coppe europee infatti sono finiti e quest’ultima settimana prima della lunghissima sosta per i Mondiali Qatar 2022 sarà consacrata totalmente alla Serie A, con un doppio turno che permetterà di arrivare a quota 15 turni prima di dare l’arrivederci al 2023.

Andiamo allora subito a scoprire quale sarà il programma dei tre anticipi che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Serie A per questa quattordicesima giornata e naturalmente daranno anche le prime modifiche alla classifica di Serie A: doppio appuntamento alle ore 18.30 con Napoli Empoli e Spezia Udinese, mentre alle ore 20.45 ecco il derby lombardo Cremonese Milan, in attesa poi delle cinque partite di domani e degli ultimi due posticipi di giovedì.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SCUDETTO

Spicca naturalmente nel panorama dei risultati Serie A per la quattordicesima giornata il fatto che giocheranno già oggi le prime due squadre nella classifica di Serie A, cioè naturalmente Napoli e Milan, quindi potremmo dire che oggi sarà il giorno del confronto a distanza tra le due massime pretendenti per lo scudetto. In copertina giustamente c’è il Napoli, che ha vinto anche sabato sera a Bergamo e continua a volare a ritmi straordinari con undici vittorie e due pareggi nelle precedenti tredici giornate.

Aggiungendo gli eccellenti risultati ottenuti anche in Champions League dalla squadra di Luciano Spalletti, adesso naturalmente l’obiettivo del Napoli è quello di chiudere nel migliore dei modi la prima parte del campionato, poi dopo Capodanno staremo a vedere cosa succederà. Il Milan di Stefano Pioli invece ha vinto a fatica contro lo Spezia, successo comunque utile per rimanere in scia ai partenopei ed evidentemente adesso l’obiettivo è quello di non perdere ulteriore terreno (e se possibile guadagnarlo) prima del lungo letargo.

RISULTATI SERIE A, 14^ GIORNATA

ore 18.30

Napoli Empoli

Spezia Udinese

ore 20.45

Cremonese Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35

Milan 29

Lazio, Atalanta 27

Juventus, Roma 25

Inter 24

Udinese 23

Salernitana, Torino 17

Fiorentina, Bologna 16

Sassuolo 15

Empoli 14

Monza 13

Lecce, Spezia 9

Cremonese, Sampdoria 6

Verona 5











